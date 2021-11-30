Запущена программа создания школьных театров

В Москве на площадке Театрального института имени Бориса Щукина прошло расширенное совещание о развитии школьных театров в России, информирует Минпросвещения России.

Эксперты обсуждали значение театральной педагогики в становлении личности и планы развития Всероссийского проекта «Школьная классика», который реализуется при поддержке Минпросвещения России. В совещании принял участие Министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Школьный театр – это в том числе и профориентация. Мы будем продолжать работу в рамках проекта «Школьная классика». В каждой школе, где есть советник по воспитанию, уже должны быть открыты школьный театр и спортивная секция», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Министр просвещения отметил, что к сегодняшнему дню только в 7 тыс. из 40 тыс. школ созданы школьные театры. Он напомнил, что система школьных театров и детских театральных конкурсов развивается по поручению Президента РФ и является важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным лифтом для талантливых детей из регионов.

Заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова предложила, чтобы в федеральных округах на базе вузов были созданы опорные центры, сотрудники которых могли бы оказывать поддержку школьным театрам в регионах.

Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещёва рассказала об успешном старте второго сезона Всероссийского проекта «Школьная классика».

«Если на первом этапе Всероссийского проекта «Школьная классика» мы концентрировались на том, чтобы провести ревизию, найти школьные театры, то теперь наша задача – не просто найти эти театры, но и обучить педагогов с помощью Корпоративного университета РДШ и педагогов Театрального института имени Бориса Щукина. Дать такой инструмент, педагогам в первую очередь. Если говорить о наших пилотных регионах, где есть советники директоров школ по воспитательной работе, у нас уже активно работают три региона: Нижегородская, Челябинская и Тюменская области, там порядка 20 школьных театров и кружков», – отметила Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещёва.

Об организационном и учебно-методическом сопровождении проекта рассказала директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Наталия Наумова.

На совещании также выступили педагоги и методисты, которые сообщили об опыте организации театров в городских и сельских школах.

Российское движение школьников и «Щука» при поддержке Минпросвещения запустили проект «Школьная классика» в 2020 году. Его задачи – системное развитие школьных театральных студий, реализация творческого потенциала школьников и педагогов. Проект проходит в формате конкурса: творческие коллективы, которые хотят создать или вывести на новый уровень школьную театральную студию, выполняют конкурсные задания и получают наставников из числа преподавателей Театрального института имени Бориса Щукина, а также становятся участниками финальных фестивалей.

В первом сезоне участниками «Школьной классики» стали более 100 коллективов, во втором – свыше 600. В 2021 году проект победил в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив, благодаря чему сможет продолжить разработку и интеграцию в образовательный процесс программы дополнительного образования, а также укомплектовать школы оборудованием для театральной деятельности.

Российское движение школьников (РДШ) – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой сосредоточена на развитии и воспитании школьников.

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».