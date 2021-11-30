Житель Иркутского района заплатил 860 тысяч рублей долга по алиментам после возбуждения уголовного дела

Житель села Урик Иркутского района оплатил задолженность 860 тысяч рублей перед своими несовершеннолетними дочерью и сыном после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Больше года мужчина оплачивал алименты частично, в итоге накопил задолженность. Его уже привлекали за это к административной ответственности. Тогда ему назначили 120 часов обязательных работ, однако к оплате задолженности неплательщик так и не приступил.

Дознаватель отделения судебных приставов по взысканию алиментных платежей по Иркутску и Иркутскому району возбудил уголовное дело. Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, гражданин погасил алиментный долг в полном объеме.