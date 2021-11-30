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Жителя Вихоревки приговорили к 20 годам особого режима за изнасилование и убийство двух женщин

Иркутский областной суд приговорил 34-летнего жителя Вихоревки к 20 годам в колонии особого режима за убийство двух женщин. Одну из них он изнасиловал, вторую — попытался. Преступления мужчина совершил в ноябре 2019 года и марте 2020 года. На убийства он пошел, чтобы избежать уголовной ответственности за насилие над своими жертвами. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и Иркутского областного суда.

Установлено, что мужчина приехал в Вихоревку в начале 2019 года к женщине, с которой познакомился по переписке, пока находился в местах лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование. Они стали сожительствовать, он устроился на работу, купил автомобиль. Позже на допросе он признался в том, что снова захотел вступить с женщиной в половую связь, применяя к ней насилие, поэтому решился на новое преступление.

Утром 9 марта 2020 года ранее не знакомая злоумышленнику 52-летняя женщина возвращалась домой. Проезжая мимо, он предложил ее подвезти, она согласилась. В машине он стал оказывать знаки внимания, предложил женщине вступить с ним в половую связь и получил категорический отказ. Нанес ей удар по голове, после которого пассажирка потеряла сознание. Подсудимый заехал в гараж, вооружился металлической монтировкой для последующего убийства и вывез потерпевшую на окраину города. В безлюдном месте он попытался изнасиловать женщину, после чего убил и спрятал тело возле реки.

Выйти на след преступника удалось через неделю. Следователям СК и сотрудникам полиции помогла видеозапись с камеры наружного наблюдения в районе исчезновения потерпевшей, на которой оказался автомобиль подозреваемого. Мужчину задержали.

Уже на следствии он сообщил о причастности к убийству еще одной женщины, которая числилась без вести пропавшей с ноября 2019 года. Подозреваемый рассказал, что обстоятельства знакомства с жертвой были такими же.

Тогда под вымышленным предлогом он привез потерпевшую в гараж, где они стали распивать спиртное. На предложение вступить с ним в половую связь, женщина ответила отказом. Далее он заставил её раздеться, после чего нанес ей ножевое ранение, а затем расчленил. Мужчина признался, что останки тела потерпевшей выбросил в реку, а все следы крови в автомобиле и гараже замыл химическими средствами. Следователи СК провели ряд судебных экспертиз, результаты которых подтвердили причастность мужчины к совершенным преступлениям.


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По материалам: irk

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