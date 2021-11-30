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Журналисты оценили состояние Чанпэна Чжао в $90 млрд

Журналисты оценили состояние Чанпэна Чжао в $90 млрд


CEO Binance Чанпэн Чжао возглавил рейтинг богатейших этнических китайцев по версии China Caijing, опередив основателей Nongfu, ByteDance (TikTok) и Tencent. Журнал оценил его состояние в 573,3 млрд юаней ($90 млрд).


При расчетах издание использовало принадлежащую Чжао долю в биткоин-бирже в размере 30%, основываясь на данных Forbes. 11 ноября WSJ оценил компанию в $300 млрд.


При этом в октябре сам Forbes указал, что личный капитал CEO платформы составляет $1,9 млрд.


Данные: Forbes.

Официальной информации о принадлежащей Чжао доли в Binance нет. Кроме того, он неоднократно заявлял, что хранит некоторое количество BTC и BNB.


В мае в эксклюзивном интервью ForkLog CEO биржи назвал личное состояние «очень субъективным показателем».


«Это не деньги на счету. Я вот лично вообще не держу доллары в банке. Если говорить о состоянии основателя, то тут речь о его доле или криптовалютном портфеле. И тут очень много исключений», — заметил Чжао.


В ноябре один из участников криптосообщества в Twitter написал, что глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид «не самый богатый в мире человек». В ответ аналитик The Block Ларри Чермак упомянул Чанпэна Чжао.



«Я не думаю, что люди понимают, сколько капитала Binance принадлежит ему. В основном неликвидного, но потом вы добавляете запасы в BTC и BNB, и это ​​колоссально», — написал Чермак.


Другой пользователь Twitter заметил, что личное состояние Чжао должно быть «намного больше» упоминаемых в СМИ $2 млрд.



«Да, это глубочайшее заблуждение», — ответил аналитик.


В марте китайский исследовательский институт Hurun представил рейтинг криптомиллиардеров по итогам 2020 года. Благосостояние главы Binance оценили в $8 млрд — он уступил только Бэнкману-Фриду ($10 млрд) и CEO Coinbase Брайану Армстронгу ($11,5 млрд).


Напомним, в конце ноября Bloomberg сообщил о покупке Чжао недвижимости в «дружелюбном к криптовалютам» Дубае.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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