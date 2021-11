Журналисты оценили состояние Чанпэна Чжао в $90 млрд

CEO Binance Чанпэн Чжао возглавил рейтинг богатейших этнических китайцев по версии China Caijing, опередив основателей Nongfu, ByteDance (TikTok) и Tencent. Журнал оценил его состояние в 573,3 млрд юаней ($90 млрд).

При расчетах издание использовало принадлежащую Чжао долю в биткоин-бирже в размере 30%, основываясь на данных Forbes. 11 ноября WSJ оценил компанию в $300 млрд.

При этом в октябре сам Forbes указал, что личный капитал CEO платформы составляет $1,9 млрд.

Данные: Forbes.

Официальной информации о принадлежащей Чжао доли в Binance нет. Кроме того, он неоднократно заявлял, что хранит некоторое количество BTC и BNB.

В мае в эксклюзивном интервью ForkLog CEO биржи назвал личное состояние «очень субъективным показателем».

«Это не деньги на счету. Я вот лично вообще не держу доллары в банке. Если говорить о состоянии основателя, то тут речь о его доле или криптовалютном портфеле. И тут очень много исключений», — заметил Чжао.

В ноябре один из участников криптосообщества в Twitter написал, что глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид «не самый богатый в мире человек». В ответ аналитик The Block Ларри Чермак упомянул Чанпэна Чжао.

I’m not even joking about this lmfao I don’t think people realize how much of Binance equity he holds. Mostly illiquid but then you add BTC and BNB holdings and it’s wild