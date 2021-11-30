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Знаки Зодиака, которых ждет удача в декабря 2021 года

Знаки Зодиака, которых ждет удача в декабря 2021 года

Декабрь — последний месяц года, в который у нас много дел и забот, поэтому очень важно знать, сколько у вас будет удачи. Астрологи рассказали о нескольких счастливчиках, которых можно считать баловнями судьбы в это непростое время.


Главными покровителями декабря становятся Марс и Нептун, поэтому необходимо отталкиваться именно от их энергетики. 1 числа Нептун избавляется от ретроградности. Это позитивное событие для всех нас, в особенности для некоторых Знаков Зодиака. То же самое можно сказать и о переходе Марса в Знак Стрельца 13 декабря.

Овен

Марс помогает Овнам черпать мотивацию и вдохновение буквально из всего, что их окружает. С 13 декабря Овны почувствуют мощный прилив сил и энергии. Они станут намного сильнее ментально и физически. Удача будет на их стороне, поэтому им нельзя отсиживаться внутри своей зоны комфорта. Лучше покинуть ее немного раньше. Можно уже с первых чисел декабря пробовать себя в чем-то новом. Месяц идеально подходит для покупок, развлечений и ярких эмоций.

Скорпион

Скорпионам улыбнется удача практически во всех сферах жизни. Ночные светила помогут им избавиться от всего лишнего и начать новую жизнь. Это будет очень благоприятное время для поиска новых увлечений, решения насущных проблем. Если Скорпионы смогут сохранить в своей душе оптимизм, им будет по плечу все, что угодно. Это то самое время, когда важно улыбаться и дарить окружающим людям позитив.


Стрелец

Стрельцам звезды с планетами дадут много положительной энергии, причем без каких-либо «но» и «если». Этот месяц будет для них одним из самых продуктивных за весь 2021 год. Они успеют сделать на работе и в бизнесе больше, чем за все одиннадцать предыдущих месяцев. Не исключено, что в головах этих людей родятся невероятные идеи. Лучше ими ни с кем не делиться до тех пор, пока они не обретут хоть немного понятную форму.

Козерог

Козероги в этом декабре смогут стать самими собой. Им повезет практически во всем. Самой главной сферой жизни может стать любовь. Именно амурные дела для многих Козерогов будут выполнять роль лейтмотива в начале зимы. Важно отметить, что благоприятный период будет тянуться не до 1 января, а далеко за пределы 2021 года. Начинается время, когда мечты становятся явью.

Водолей

Водолеи тоже будут баловнями судьбы. Нептун — их главный покровитель, а это означает, что представителям данного Знака удастся кардинально изменить свою жизнь в том направлении, в котором им самим захочется. Данная планета, избавившись от ретроградности, начнет им помогать в преодолении трудностей, борьбе с зависимостями и вредными привычками. В новый 2022 года Водолеи смогут войти обновленными и более сильными.

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По материалам: dailyhoro.ru

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