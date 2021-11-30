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Зоны минимальных расстояний трубопроводов предлагают уменьшать в зависимости от риска аварий

Зоны минимальных расстояний трубопроводов предлагают уменьшать в зависимости от риска аварий

19:47  Автор: Анна Шушкина



Для принятия решений о сокращении минимальных расстояний до магистральных трубопроводов нужно применять риск-ориентированный подход. Об этом сказал замминистра энергетики Евгений Грабчак на круглом столе «Мониторинг законодательства, регулирующего отношения собственников земельных участков, находящихся в зоне минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения и объектов нефтегазового комплекса» в Совете Федерации.

Зона минимальных расстояний газопроводов — это расстояние от оси трубопровода до населенного пункта,  промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода и предназначены для безопасности этих объектов.

«На 1 июня этого года выявлено более 108 тысяч объектов, расположенных в зонах минимальных расстояний, — их стоимость оценивается в более чем 300 млрд рублей», — рассказал Евгений Грабчак. Таким образом в случае принятия решения о ликвидации этих зданий соответствующие расходы потребуются на выплату компенсаций. 

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Институт охранных зон магистральных трубопроводов надо сохранить, хозяйственная деятельность в таких зонах должна быть запрещена, полагают в Минэнерго. При этом министерство не собирается ограничивать деятельность объектов промышленного и гражданского назначения, находящихся в пределах зон минимальных расстояний вблизи трубопроводов, сообщил Грабчак. «При строительстве новых объектов нужно соблюдать минимальные расстояния либо проводить технологические решения для сокращения таких расстояний», — сказал замминистра.

При принятии таких решений, по его мнению, надо внедрять риск-ориентированный подход в оценке вероятности возникновения негативных последствий при эксплуатации трубопроводов. «Риск-ориентированный подход позволит ввести единые правила и нормы и сокращать зоны минимальных расстояний в зависимости от потенциального вреда, который может быть нанесён из-за  нарушения целостности трубопровода», — пояснил Грабчак.

В конечном итоге такой подход позволит минимизировать изъятие земель из экономического оборота, полагает он. В Министерстве энергетики, по его словам, в рамках рабочей группы прорабатываются вопросы о подготовке соответствующих нормативно-правовых актов.



#газ


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По материалам: pnp.ru

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