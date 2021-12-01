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1 декабря 2021 года: конец ретро-Нептуна и начало нового пути

1 декабря 2021 года: конец ретро-Нептуна и начало нового пути

Сегодня очень важный день с точки зрения астрологии. Нептун избавляется от ретроградного движения, что очень удачно сочетается с началом зимы и нового месяца. Астрологи рассказали о том, чем будет благоприятен этот день и весь период прямого движения планеты в целом.


Чтобы понять, что нас ожидает, необходимо для начала ознакомиться с энергетикой Нептуна и его характером. Эта планета управляет групповым мышлением, иллюзиями и удовольствиями. Именно от этого и стоит отталкиваться, делая прогнозы на сегодняшний день и ближайшие месяцы.

Советы астрологов на 1 декабря

Зима начнется с очень благоприятной ноты. Этот день входит в список дней силы декабря. Сегодня можно и даже нужно заниматься только теми делами, которые приносят хотя бы толику удовольствия.

Речь может идти о работе или о любимых увлечениях, отдыхе, общении. Все то, что дарит вам улыбку и радость, подарит и много удачи.

Нептун не против того, чтобы мы начинали заниматься чем-то новым. Можно искать новые увлечения, браться за что-то интересное и важное.


В такие дни, как сегодня, можно заниматься совместными делами с коллегами, близкими, друзьями. Большие успехи ожидают предприятия и компании, в которых работает большое количество людей, формирующих отлаженный рабочий процесс.

Что нас ждет в ближайшем будущем

Нептун будет двигаться в правильном направлении до 27 июня. В самом начале этого пути будет очень много ярких эмоций, но ближе к концу зимы обстановка устаканится, и люди привыкнут к происходящему.

Главная проблема людей в том, что все хорошее быстро приедается. Пока Нептун будет бороться за наше счастье, нам всем стоит быть внимательнее к благоприятным событиям. Особенно это касается конца 2021 года. В декабре может происходить очень много хорошего в самых разных сферах жизни. Если фокусироваться только на плохом, это нивелирует все позитивное.

Пока Нептун будет в самом начале своего прямого движения, астрологи советуют активизироваться во всех сферах жизни. Стрельцам, Водолеям и Рыбам будет везти в конце 2021 года больше, чем кому-либо.

Нептун сделает так, что неудачи в одной сфере приведут к победам в какой-то другой. Если не получится добиться того, чего хотелось, то не стоит переживать. Это значит, что в чем-то другом повезет с большей вероятностью.

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По материалам: dailyhoro.ru

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