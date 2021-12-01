13 впечатляющих вещей, сделанных детьми до 10 лет

1. Акрит Джасвал провел свою первую операцию в 7 лет.Акриту Джасвалу, одному из фаворитов Опры Уинфри, было всего семь лет, когда он впервые сделал операцию на руках молодой женщины, пострадавшей от ожога. Джасвал не был врачом, но его родная Индия считала его гением медицины.2. Грег Смит был номинирован на Нобелевскую премию мира в возрасте 10 лет.Грег Смит научился читать в 2 года и поступил в колледж к 10 годам. Смит направил свой интеллект на благо человечества, основав группу защиты мира и прав детей. Он встречался с Биллом Клинтоном и Михаилом Горбачевым, выступал перед ООН и в 2002 году был номинирован на Нобелевскую премию мира (но был побежден Джимми Картером).3. Ким Унг Ён был завербован НАСА в 8 лет.Согласно Книге рекордов Гиннеса, Ким Унг-Ён не только имеет самый высокий IQ в 210 баллов (хотя с тех пор они отказались от этой категории), но и с 3 по 6 лет был приглашенным студентом-физиком в Университете Ханян в Южной Корее. Когда ему было 8 лет, он был приглашен НАСА для обучения в Соединенных Штатах и ​​работал с ними до 16 лет (когда он вернулся в Южную Корею).4. У Джейка Фруда был двойной черный пояс по карате в 5 лет.Джейк Фруд занялся карате в возрасте 3 лет. К 5 годам у него был двойной черный пояс, что делало его самым молодым человеком в истории, несмотря на его артрит. Родом из Великобритании, мальчик ростом всего 90 см получил черный пояс после выполнения изнурительного испытания, которое включало трехкилометровый бег и четырехчасовой тест по боевым искусствам. Теперь он надеется стать полностью подготовленным инструктором к своему десятому дню рождения.5. Татум О’Нил получила «Оскар» в 10 лет.Актриса Татум О’Нил, сохранившая титул и по сей день, стала самым молодым человеком, получившим «Оскар» в возрасте 10 лет за работу в фильме «Бумажная луна». Ширли Темпл была названа самым молодым человеком, номинированным на «Оскар» в 6 лет. Среди других молодых номинантов и победителей «Оскара» — Анна Пакуин, Эбигейл Бреслин, Микки Руни, Хейли Джоэл Осмонт, Джоди Фостер и Леонардо Ди Каприо.6. Аэлита Андре выставила свои картины в известной галерее в возрасте 2 лет.Аэлита Андре, которая рисовала абстрактное искусство в возрасте до двух лет, показала свои картины в знаменитой галерее на Брансуик-стрит в Мельбурне, Австралия. Директор галереи понятия не имел, что работа была сделана малышом, но уже рекламировал выставку в журналах. Как только он узнал возраст, он смутился, но все равно продолжил выставку, которая имела успех.7. Кэтрин Грей обнаружила сверхновую в возрасте 10 лет.В 2011 году 10-летняя Кэтрин Аврора Грей сделала себе имя в мире астрономии. Канадка заметил сверхновую звезду 17-й величины, смерть звезды, часто в несколько раз больше нашего Солнца. Грей изучала изображения, сделанные в любительской обсерватории, когда она заметила сверхновую звезду 2010lt, которая находилась всего в 240 миллионах световых лет от нас.8. Майкл Кирни окончил колледж в 8 лет.Хотя Майкл Кирни страдал от СДВГ, это не помешало ему стать самым молодым выпускником колледжа за всю историю. В возрасте всего 4 лет Майкл успешно прошел диагностику Джона Хопкинса для не по годам развитого математического теста, даже не подготовившись к нему. Он окончил среднюю школу в 6 лет. Затем Кирни поступил в младший колледж Санта-Роса, получив степень младшего специалиста по геологии в 8 лет и продолжая получать степень бакалавра в 10 лет!9. Эмили Болдри откопала окаменелость возрастом 160 миллионов лет в возрасте 5 лет.Конечно, большинству детей нравится копаться в песочнице. Но Эмили Болдри из Великобритании к пяти годам уже была археологом. С помощью отца она пошла на раскопки и обнаружила окаменелость возрастом 160 миллионов лет в Глостершире. Окаменелость Rieneckia odysseus, имеющая почти 40 см в диаметре, — это останки моллюска, который жил в океанах в юрский период.10. Дороти Стрейт опубликовала свою первую книгу в 4 года.Дороти Стрейт написала «Как начинался мир» в 1962 году для своей бабушки в возрасте 4 лет. Ее родителям так понравилось, что они отправили ее в Pantheon Books, которые опубликовали ее в 1964 году, что сделало ее самым молодым опубликованным автором за всю историю.11. Вильям Джеймс Сидис читал лекции в Гарварде в 9 лет.В 8 лет Уильям Джеймс Сидис доказал свои математические способности, разработав новую таблицу логарифмов на основе числа 12, а затем прочитав лекцию в Гарвардском университете. Некоторые считают Сидиса самым умным человеком из когда-либо живших, его IQ оценивается в 250-300 баллов!12. Разван Гоган был президентом страны в 5 лет.В феврале 2010 года 5-летний Разван Гоган из Румынии выступил в качестве президента и подписал (под наблюдением избранного президента Траяна Бэсеску) президентский указ о правах детей. В течение всего дня Гоган был специальным гостем президента Бэсеску и участвовал во всех общественных мероприятиях президентского дворца Котрочень.13. Дуда Бундхен профессионально занимается дизайном одежды в 5 лет.Племянница модели Жизель Бундхен, Дуда Бундхен, в 5 лет стала настоящим модельером. В 2012 году дошкольница работала с бразильской линией детской одежды Brandili Mundi, которая запустила ее капсульную коллекцию. Она не только работала моделью для компании, но и дизайнером, принимая решения о принтах, фасонах и деталях для коллекции. Все изделия должны были быть одобрены Дудой перед поступлением на рынок.