15 декабря из Game Pass удалят 6 игр, а 8 декабря 3 DLC





Подписка Xbox Game Pass в первой половине декабря лишится 6 игр и 3 крупных DLC для Destiny 2. Сегодня Microsoft объявила о том, с прохождением каких проектов стоит поспешить, если вы хотите их завершить до удаления игр из подписки Game Pass.

Следующие 6 игр удалят из Game Pass уже 15 декабря:

Beholder (Xbox, xCloud)The Dark Pictures: Man of Medan (Xbox, PC)Guacamelee! 2 (Xbox, PC, xCloud)Wilmot’s Warehouse (Xbox, PC, xCloud)Unto The End (Xbox, PC, xCloud)Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Xbox, PC, xCloud)

Напомним, что ранее было объявлено об удалении из Game Pass трех крупных DLC для Destiny 2 (Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken). Они покинут подписку уже 8 декабря.