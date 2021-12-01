15 случаев, когда любители розыгрышей решили над кем-то подшутить по поводу или даже без него

Признавайтесь, устраивали ли вы когда-нибудь розыгрыши для родных или друзей? Наверняка хотя бы раз вы пробовали разыграть кого-нибудь на 1 апреля! А ведь есть такие вдохновенные шутники, которым даже не нужны специальные праздники, чтобы устроить что-нибудь весёлое — зачем искать повод, если можно взять и просто над кем-нибудь подшутить? И фантазия таких мастеров розыгрышей безгранична. Убедитесь сами!

Друг приклеил своё фото на боковое зеркало моей машины

Вот так я упаковал дрон в подарок папе

Был в отпуске 6 недель. Вот в таком виде я обнаружил свой стол, когда вернулся!

Мой друг сделал футболки с моим изображением и отправил их в благотворительный магазин

Желая полакомиться пончиками, не забывайте, какой сегодня день

Надпись на коробке от пончиков: «С Днём дурака!».

Даже не смог сосчитать, сколько пуль от Nerf понадобилось на машину моего друга

Кто-то решил развеселить покупателей в супермаркете

Освежитель с запахом булочек с корицей: идеальное средство, чтобы дать детям ложную надежду!

Младший брат решил разыграть своего дантиста

Теперь я понял, откуда такая щедрость…

Текст в записках: «Я решил, что это тебя порадует… но потом вспомнил, что ты на диете!».

Выбрал фото для рамочки с надписями «Живи. Смейся. Люби». Моя девушка почему-то не обрадовалась

Родители ехали почти час, чтобы сделать такое с моей машиной

Друзья расставили все кнопки в моей клавиатуре по алфавиту

Итак, я пришёл на работу в свой день рождения

Ведём с соседом настоящую битву розыгрышей. Вот новые полы в его комнате!

А вы помните, когда подшучивали над кем-нибудь в последний раз?