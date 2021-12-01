17 случаев, когда люди и животные порадовали себя мелкой, но хлёсткой местью обидчикам

Пока одни люди предпочитают понять и простить своих обидчиков, злопамятные товарищи и не думают просто так отпускать грехи своим противникам. Ведь зачем всё забывать, если можно подготовить свою месть по всем правилам и потешить своё внутреннее чувство справедливости? Причём не обязательно продумывать многолетние планы своего реванша — достаточно воспользоваться минутной слабостью соперника и нанести удар. Смешной, но ощутимый!

Кот 1:1 хозяин

Всю ночь это чучело бегало, прыгало, шумело и не давало спать, теперь наступило мое время. И судя по мордашке он этому совершенно не рад.

Неизвестно, за что человеку мстили, но сделали это красиво

Отомстила

Сюрприз для коллеги

Парень на работе постоянно ел чужие вкусняшки, поэтому коллега решил его проучить и добавил в свои пончики горчицу.

Нечего подсматривать за коллегами на работе

Коллега на работе поставил себе вебку и подключался из дому к ней, разнюхивая, что творится в кабинете, пока его нет. Расплата не заставила себя долго ждать.

Расплата за ну очень неудачную парковку

Когда надоела назойливая реклама на листовках

Мужчина пнул бездомную собаку, и она это просто так не оставила

Парень разозлил младшего брата и на секунду отвлёкся

Когда решил, что можешь парковаться где и как хочешь

У знакомого рядом с домом дорогу строят. И какой-то «м..» вчера там машину припарковал. С утра приехал экскаватор, долго бибикал, никто за машиной не пришёл. В итоге работяга придумал идеальный план мести.

Родители заставляли детей фотографироваться с Сантой, а они не хотели

В итоге дети и фото сделали, и маме насолили.

Жена съела последнее яблоко, и вот, чем ей ответил муж

В ходе мести ни один кот не пострадал

Реванш по соглашению

По словам мастера, парень отказался платить за одну из татуировок. На гнев мастера хитрец ответил, что ему плевать, и татуировщик может делать, что хочет — денег он всё равно не заплатит. Тогда мастер предложил набить парню обидное слово на лбу, и тот согласился.

Рыженького кота постоянно обижал его собрат, но справедливость восторжествовала

Когда любишь громко послушать музыку ночью во дворе

Трагедия в трёх актах

turbid.knave

Необычной местью отличился и муж, который решил сделать татуировку с лицом своей жены в отместку за неудачную стрижку. Естественно, тату оказалось не признанием в любви, а способом подшутить над возлюбленной.