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1inch Network привлек $175 млн от Alameda Research, VanEck и других инвесторов

1inch Network привлек $175 млн от Alameda Research, VanEck и других инвесторов


DeFi-проект 1inch Network закрыл раунд финансирования Серии B на $175 млн. Его возглавила Amber Group, сообщили ForkLog представители команды.


Всего в раунде участвовали около 50 инвесторов, в том числе VanEck, Fenbushi Capital, Alameda Research, Celsius, Nexo и Gemini Frontier Fund. Они, как отметили представители 1inch Network, «ускорят переход к полномасштабной децентрализации 1inch DAO».


Полученные средства проект направит на разработку новых протоколов, создание дополнительных функций токена 1INCH и расширение штата.


Финансирование также используют для усовершенствования 1inch в соответствии с требованиями к DeFi-проектам регуляторов в Европе и США, чтобы предоставить институциональным игрокам доступ к 1inch Pro — специальному продукту для квалифицированных инвесторов.


«Продолжая поддерживать существующую аудиторию DeFi, предоставляя самые высокотехнологичные продукты, 1inch также стремится стать шлюзом для институциональных инвесторов в мир DeFi», — заявил сооснователь 1inch Network Сергей Кунц.


Первоначально в раунде планировалось привлечь $70 млн. Из-за спроса и ряда событий в индустрии команда увеличила сумму до $175 млн.


«Ключевой частью следующего этапа развития DeFi станет предоставление инвесторам беспрепятственного доступа к ликвидности через различные протоколы», — отметил Тяньтянь Кулландер, соучредитель и управляющий партнер Amber Group.


В декабре 2020 года 1inch Network привлек $12 млн от Pantera Capital, ParaFi Capital и других.


В августе Binance Labs возглавила раунд финансирования проекта на $2,8 млн.


Напомним, в ноябре 2021 года 1inch анонсировал переход ко второму этапу на пути к реализации системы децентрализованного управления протоколом.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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