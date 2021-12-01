20 крутых учителей, чьи придумки заставляют детей с удовольствием ходить на их уроки хоть каждый день

Учёба — это сложный и скрупулёзный процесс, который требует большой самоотдачи как от учеников, так и от преподавателей. И для того, чтобы как-то разбавить серые будни и поднять настроение себе и детям, некоторые учителя вовсю проявляют свой креатив и чувство юмора. Кто-то решает интересно украсить класс, кто-то старается сделать процесс обучения более увлекательным, а кто-то не остаётся в стороне от Хэллоуина и решает поразить всех своим костюмом. И такие крутые фишечки преподавателей уж точно не остаются без внимания учеников!

В качестве пропуска для похода в туалет наш учитель по анатомии даёт нам муляж человеческой кости

Моя девушка преподаёт в школе для слепых деток

Чтобы научить их понимать и писать слова, она использует игрушки по типу Лего со шрифтом Брайля.

Часы в кабинете моего преподавателя

Учитель по рисованию разрешил ученикам разрисовать потолок в его классе

У моего учителя по математике есть печать с его лицом

Он ставит её на работы, которые были выполнены хорошо.

Стол моего преподавателя по дизайну сделан из старых мак компьютеров

Наш учитель по рисованию решил поднять нам настроение рисунком Дэнни де Вито

Как мой учитель хранит карандаши

Наш учитель по естествознанию использует огромный аквариум в качестве своего рабочего стола

Наш учитель по рисованию сделал огромный постер с Дартом Вейдером, чтобы мотивировать студентов на хорошую сдачу экзаменов

Да пребудет с вами сила!

Наш преподаватель решил украсить класс своими старыми CD-дисками

Наш профессор использует сферическую доску для объяснения общей теории относительности

Наш учитель делает костюм Железного человека

Наш преподаватель по химии превратил потолок в классе в огромную Периодическую таблицу

Вчера был день костюмов в школе, и наш учитель пришёл в образе Санса

Санс — персонаж компьютерной игры.

Учитель по химии сделал подобие рождественской ёлки

Костюм нашего преподавателя английского на Хэллоуин

Однажды наша учительница по английскому выдала нам такую таблицу времён

Преподаватель включил на проекторе своё лицо на время экзамена

Я слежу за вами!

Наш преподаватель по дирижированию нарядился в костюм таракана на Хэллоуин

А вот и ещё 15 фото о том, что учительские будни наполнены не только тетрадками, но и неожиданными и весёлыми моментами.