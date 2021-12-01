20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной
Сегодня, 17:15
Плохой дизайн бывает разных форм и размеров. Даже если мы согласны с тем, что о вкусах не спорят, мы не можем не почесать в затылке, глядя на странную мебель, бессмысленные изобретения или просто ужасные здания. Иногда у дизайнеров может быть столько идей, что они выбирают их все сразу.
Мы собрали некоторые из худших ошибок в дизайне дома, о которых рассказано на страничке в Twitter Crappy Cheapo Architecture.
1. СимпОтишное здание в Индии
2. Когда архитектор творит под кайфом
3. Бассейн с ковровым покрытием. Почему бы и ДА?
4. Душ для тех, кто любит рисковать своей жизнью
5. Что творится с крышей этого дома?!
6. Вот, что получается, когда над домом трудятся 8 архитекторов с разным видением и один дизайнер свадебных тортов
7. Крыыыша
8. Что-то пошло не так
9. Музей, который выглядит, как глюк в Матрице
10. Если бы действие "Игры престолов" происходило в Грузии
11. Кажется, что домики приклеены друг у другу
12. Если бы Хогвартс находился в Техасе и был спроектирован местным прорабом
13. Просто странные здания в Великобритании
14. Как с картинки (...пятилетнего ребенка)!
15. Одной ногой в могиле
16. Перебор это когда вот так
17. Нас уже тошнит от этих контейнеров...
18. Интересно, как туда влезла мебель
19. Тот, кто спроектировал это здание, наверное, ненавидит окна и обожает треугольники
20. В штаб-квартире Oakley можно было снять эпизод из "Звездных войн"
По материалам: Юмор