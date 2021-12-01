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20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной

20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной

Плохой дизайн бывает разных форм и размеров. Даже если мы согласны с тем, что о вкусах не спорят, мы не можем не почесать в затылке, глядя на странную мебель, бессмысленные изобретения или просто ужасные здания. Иногда у дизайнеров может быть столько идей, что они выбирают их все сразу. 

Мы собрали некоторые из худших ошибок в дизайне дома, о которых рассказано на страничке в Twitter Crappy Cheapo Architecture.

1. СимпОтишное здание в Индии

2. Когда архитектор творит под кайфом

3. Бассейн с ковровым покрытием. Почему бы и ДА?

4. Душ для тех, кто любит рисковать своей жизнью

5. Что творится с крышей этого дома?!

6. Вот, что получается, когда над домом трудятся 8 архитекторов с разным видением и один дизайнер свадебных тортов

7. Крыыыша

8. Что-то пошло не так

9. Музей, который выглядит, как глюк в Матрице

10. Если бы действие "Игры престолов" происходило в Грузии

11. Кажется, что домики приклеены друг у другу

12. Если бы Хогвартс находился в Техасе и был спроектирован местным прорабом

13. Просто странные здания в Великобритании

14. Как с картинки (...пятилетнего ребенка)!

15. Одной ногой в могиле

16. Перебор это когда вот так

17. Нас уже тошнит от этих контейнеров...

18. Интересно, как туда влезла мебель

19. Тот, кто спроектировал это здание, наверное, ненавидит окна и обожает треугольники

20. В штаб-квартире Oakley можно было снять эпизод из "Звездных войн"

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По материалам: Юмор

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