21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext

Провайдер криптовалютных биржевых продуктов (ETP) с физическим обеспечением 21Shares объявил о добавлении биржей Euronext в список торгуемых инструментов ETP на Polygon (MATIC).

