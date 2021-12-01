343 Industries сообщает, что будет «принимать меры» против читеров в Halo Infinite





Игра Halo Infinite после релиза столкнулась с большим количеством читеров. В сети появляются сотни видео, которые показывают, что нечестные игроки добиваются успехов в новом шутере 343 Indsutries. Пользователи игровых консолей Xbox One и Xbox Series X | S просили студию 343 Industries дать им инструменты для отключения кроссплатформенного мультиплеера внутри игры, но пока данная функция не реализована.

Менеджер по работе с сообществом Halo Infinite Джон Юнишек дал официальные комментарии по вопросам, связанным с нечестными игроками в шутере:

К сожалению, читерство — естественная часть поддержки компьютерной игры F2P, и мы этого ожидали. Это никогда не исчезнет полностью, но мы готовы и стремимся постоянно улучшать наши игровые системы и принимать меры в отношении злоумышленников.

Джон Юнишек отметил, что в Halo Infinite будут бороться с читерами не только античитом:

Попробуем пояснить, что формулировка «улучшения игровых систем» включает не только наш античит, но и остальную часть игры. Это сформулировано таким образом, потому что мы не придерживаемся подхода «единственной функции», а используем подход к борьбе с читами в рамках всей игры.

Джон отмечает, что игроки могут воспользоваться формами обратной связи на сайте Halo или Twitter-аккаунтом поддержки, чтобы сообщить о читерах в Halo Infinite. По его словам, добавление видео в качестве доказательства упрощает задачу по блокировке нечестного игрока.