36 новых достижений добавят в Dauntless с обновлением до Xbox Series X | S





Ранее на этой неделе стало известно, что игра Dauntless получит обновление до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Апдейт выйдет уже завтра, 2 декабря 2021 года. И он будет включать не только улучшенную графику на новых консолях.

Как сообщили разработчики, с обновлением игра Dauntless получит на приставках Xbox One, Xbox Series X | S новые достижения. Студия Phoenix Labs пока их не раскрывает. Известно, что достижений будет 36, и они должны охватить «весь замечательный контент, который добавили в игру с момента первого запуска на консолях». При этом не уточняется, смогут ли игроки разблокировать достижения «задним числом», если они ранее уже выполнили условия этих достижений.

Напомним, что Dauntless — условно-бесплатная игра, которая поддерживает кроссплатформенный мультиплеер между всеми платформами: Xbox One, Playstation 4, Switch и PC. С выходом обновленных версий для Xbox Series X| S и Playstation 5, они также присоединятся к общему мультиплееру.

Dauntless

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