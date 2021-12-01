Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

36 новых достижений добавят в Dauntless с обновлением до Xbox Series X | S

36 новых достижений добавят в Dauntless с обновлением до Xbox Series X | S


Ранее на этой неделе стало известно, что игра Dauntless получит обновление до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Апдейт выйдет уже завтра, 2 декабря 2021 года. И он будет включать не только улучшенную графику на новых консолях.

Как сообщили разработчики, с обновлением игра Dauntless получит на приставках Xbox One, Xbox Series X | S новые достижения. Студия Phoenix Labs пока их не раскрывает. Известно, что достижений будет 36, и они должны охватить «весь замечательный контент, который добавили в игру с момента первого запуска на консолях». При этом не уточняется, смогут ли игроки разблокировать достижения «задним числом», если они ранее уже выполнили условия этих достижений.

Напомним, что Dauntless — условно-бесплатная игра, которая поддерживает кроссплатформенный мультиплеер между всеми платформами: Xbox One, Playstation 4, Switch и PC. С выходом обновленных версий для Xbox Series X| S и Playstation 5, они также присоединятся к общему мультиплееру.


Watch this video on YouTube

Dauntless

Являясь Карателем, вы-единственное, что стоит между вашим миром и Бегемотами, стремящимися поглотить его. Сразитесь с монстрами, выкуйте ору…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Величайшие пары из фильмов по комиксам
Величайшие пары из фильмов по комиксам
Самые сильные персонажи «Властелина колец» и «Хоббита»
Самые сильные персонажи «Властелина колец» и «Хоббита»
13 впечатляющих вещей, сделанных детьми до 10 лет
13 впечатляющих вещей, сделанных детьми до 10 лет
Глава ФРС допустил более быстрое сворачивание стимулов
Глава ФРС допустил более быстрое сворачивание стимулов
Материнская компания биткоин-биржи Mercado Bitcoin привлекла $50,3 млн инвестиций
Материнская компания биткоин-биржи Mercado Bitcoin привлекла $50,3
Майнинговая компания GRIID станет публичной через слияние со SPAC
Майнинговая компания GRIID станет публичной через слияние со SPAC
20 крутых учителей, чьи придумки заставляют детей с удовольствием ходить на их уроки хоть каждый день
20 крутых учителей, чьи придумки заставляют детей с удовольствием
Два бесплатных DLC для новинки Game Pass — игры Evil Genius 2: World Domination
Два бесплатных DLC для новинки Game Pass — игры Evil Genius 2: World
36 новых достижений добавят в Dauntless с обновлением до Xbox Series X | S
36 новых достижений добавят в Dauntless с обновлением до Xbox Series
Анонсировано крупное DLC The Queen and the Sea для Dead Cells
Анонсировано крупное DLC The Queen and the Sea для Dead Cells
Fall Guys для Xbox официально перенесли на 2022 год
Fall Guys для Xbox официально перенесли на 2022 год
Тест-система из листьев шпината сыграет роль кровеносных сосудов мозга в испытаниях лекарственных нанопрепаратов
Тест-система из листьев шпината сыграет роль кровеносных сосудов

Топ на сегодня

Дети и внучка Аллы Пугачевой устроили в замке рок концерт
Дети и внучка Аллы Пугачевой устроили в замке рок концерт
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Открыт сверхгорячий газовый гигант, который готовится упасть на свою звезду
Открыт сверхгорячий газовый гигант, который готовится упасть на свою
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one

Еще по теме

Dauntless получит обновление до Xbox Series X | S уже на этой неделе
Сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Сравнение Elden Ring на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5