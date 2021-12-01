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4 декабря на Трактовой откроется магазин «Галамарт»

4 декабря на Трактовой откроется магазин «Галамарт»

4 декабря в Иркутске состоится праздничное открытие народного магазина «Галамарт» по адресу: Трактовая, 35, ТЦ BazaR*, 1 этаж. В этот день здесь пройдет большой семейный праздник с веселыми конкурсами и подарками. Также в магазине будут действовать выгодные цены на различные товары для дома. Например, 3,3 килограмма стирального порошка BiMAX**, противень или швабра – 99 рублей; электрический чайник или игрушка-пупс – 199 рублей; радиоуправляемый вертолет – 299 рублей; дрель-шуруповерт – 699 рублей.

Кроме того, при покупке от 500 рублей будет шанс получить подарки от магазина: телевизор, сковороду, мультиварку, кастрюлю и многое другое****. Специальные цены будут действовать до 7 декабря на группу товаров, например, заварочный чайник – 89 рублей, тостер – 449 рублей, утюг с отпаривателем – 499 рублей, беспроводная колонка – 699 рублей.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов, в которых покупателей всегда ждут разнообразные товары для дома и дачи по доступным ценам. А дополнительно к ним здесь каждый день действуют очень выгодные акции, скидки и распродажи.


*ветта

Адрес: Иркутск, Трактовая, 35, ТЦ BazaR, 1 этаж.
Часы работы: 10.00-20.00
www.galamart.ru


*базар
**бимакс
***Акция продлится с 04.12.21 по 07.12.21. Подробности на сайте www.galamart.ru

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По материалам: irk

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