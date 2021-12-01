Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

4 сезон в Knockout City стартует уже 7 декабря

4 сезон в Knockout City стартует уже 7 декабря


Издательство Electronic Arts объявило дату старта 4 сезона игры Knockout City. Он начнется уже 7 декабря, и сезон будет называться «Инопланетные захватчики».

4 сезон добавит в игру Knockout City:



Новую карту — «Место крушения НЛО».



Новый «Вышибательный абонемент».



Новые уникальные игровые события — каждые 2 недели в ближайшие месяцы будут стартовать новые события с особыми наградами и уникальными режимами.

На сайте EA можно ознакомиться с деталями 4 сезона игры. Ниже можно посмотреть трейлер 4 сезона Knockout City. Разработчики отмечают, что 4 сезон игры станет самым продолжительным — он продлится 12 недель.


Watch this video on YouTube

Помимо выхода 4 сезона игры, разработчики внесут 7 декабря некоторые изменения в игровой процесс. В частности: улучшат настройки чувствительности камеры при управлении с геймпада, увеличат угол обзора при взгляде вверх, уменьшат сложность контрактов и так далее.

Напомним, что игра Knockout City является частью подписки EA Play — в нее можно играть бесплатно при наличии подписки Game Pass Ultimate. Недавно игра Knockout City была улучшена до Xbox Series X | S.

Knockout City™

Вниманию всех вышибал: сегодня у вас есть возможность присоединиться к нам в бесплатной пробной версии Knockout City™ с ограничением по уров…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

По подозрению в получении взятки в миллион рублей арестован экс-начальник ангарской ИК-15
По подозрению в получении взятки в миллион рублей арестован
Ангарчанка лишилась квартиры из-за миллионного долга за электроэнергию
Ангарчанка лишилась квартиры из-за миллионного долга за электроэнергию
За год в Иркутской области стоимость стройматериалов выросла на 11,1%
За год в Иркутской области стоимость стройматериалов выросла на 11,1%
На троллейбусном маршруте №7К в Иркутске снизили цену поездки
На троллейбусном маршруте №7К в Иркутске снизили цену поездки
Crypto.com купит в США две биржи за $216 млн
Crypto.com купит в США две биржи за $216 млн
Американский трейдер признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн
Американский трейдер признал вину в мошенничестве с криптовалютами на
Waves Enterprise и Ergo представили децентрализованные пулы оракулов
Waves Enterprise и Ergo представили децентрализованные пулы оракулов
В Москве незаконно подключенная майнинг-ферма ежедневно потребляла электричество на 500 000 рублей
В Москве незаконно подключенная майнинг-ферма ежедневно потребляла
Fidelity Investments запустила спотовый биткоин-ЕTF в Канаде
Fidelity Investments запустила спотовый биткоин-ЕTF в Канаде
Хешрейт первой партии нового Ethereum-майнера от Innosilicon урезали на 25%
Хешрейт первой партии нового Ethereum-майнера от Innosilicon урезали
Под французским супермаркетом обнаружен некрополь времен Римской империи
Под французским супермаркетом обнаружен некрополь времен Римской
Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение
Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение

Топ на сегодня

Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite

Еще по теме

Fall Guys для Xbox официально перенесли на 2022 год
В Сети появился официальный трейлер шестого сезона "Игры престолов"
Представлен трейлер пятого сезона Sea of Thieves — он стартует на этой неделе
Игра Little Kitty, Big City анонсирована для консолей и PC, релиз в следующем году