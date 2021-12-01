4 сезон в Knockout City стартует уже 7 декабря





Издательство Electronic Arts объявило дату старта 4 сезона игры Knockout City. Он начнется уже 7 декабря, и сезон будет называться «Инопланетные захватчики».

4 сезон добавит в игру Knockout City:

Новую карту — «Место крушения НЛО».Новый «Вышибательный абонемент».Новые уникальные игровые события — каждые 2 недели в ближайшие месяцы будут стартовать новые события с особыми наградами и уникальными режимами.

На сайте EA можно ознакомиться с деталями 4 сезона игры. Ниже можно посмотреть трейлер 4 сезона Knockout City. Разработчики отмечают, что 4 сезон игры станет самым продолжительным — он продлится 12 недель.

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Помимо выхода 4 сезона игры, разработчики внесут 7 декабря некоторые изменения в игровой процесс. В частности: улучшат настройки чувствительности камеры при управлении с геймпада, увеличат угол обзора при взгляде вверх, уменьшат сложность контрактов и так далее.

Напомним, что игра Knockout City является частью подписки EA Play — в нее можно играть бесплатно при наличии подписки Game Pass Ultimate. Недавно игра Knockout City была улучшена до Xbox Series X | S.

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