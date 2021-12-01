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604 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

604 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

За сутки в Иркутской области заразились коронавирусом 604 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 139 931 случай заболевания, сообщает оперштаб 1 декабря.

В больницах остаются 5 013 жителей региона, выписали за сутки 80 человек. Выздоровело 274 пациента, всего 113 915. За сутки умер 31 человек. 28 — от коронавируса (всего 6 381), от иных заболеваний — 3 (544).

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По материалам: irk

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