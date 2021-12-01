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Альбина Джанабаева показала на одном фото всех своих детей

Альбина Джанабаева показала на одном фото всех своих детей
Певица Альбина Джанабаева поделилась редкими фото. Певица и актриса Альбина Джанабаева подарила известному вокалисту Валерию Меладзе троих детей — сыновей Константина и Луку и дочку Агату. Старший сын звездной пары появился на свет в тот момент, когда Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе встречались тайно. Тогда музыкант был женат на Ирине Меладзе, подарившей ему троих дочерей. Альбина Джанабаева никогда не делилась в микроблоге совместным снимком всех своих детей от Валерия Меладзе. Но на этот раз сделала исключение. «17 лет», — подписала Альбина Джанабаева кадр со старшим сыном Костей. «7 лет» — это надпись под фото со вторым наследником Лукой. «7 месяцев» — столько сейчас дочери Джанабаевой и Меладзе.
Альбина Джанабаева с сыном Напомним, маленькая наследница звездной пары — Агата — появилась на свет в апреле 2021 года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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