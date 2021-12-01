Алексей Панин прокомментировал пьяный скандал с Димой Биланом

Артист Алексей Панин считает, что пить нужно уметь. Шоу-бизнес обсуждает пьяный концерт Димы Билана в Казахстане. Певец вышел в изрядном подпитии, чем удивил не только публику, но и коллег по цеху. И хоть 39-летний Билан уже оправдался и попросил прощения, историю до сих пор обсуждают. Так, актер Алексей Панин был удивлен тем, что посмотрел в ролике и посоветовал певцу менять поведение. «Пусть земля ему будет пухом. Я хочу сказать только одно. Я посмотрел сейчас вот это вот слезное покаяние Димы Биланы — это, конечно, смотрится смешно, мягко сказано, потому что сидит такой солнечный страдальщик, который пытается, чтобы его пожалели, как он много работает. То, что говорил сейчас Билан, ну это крокодиловы слезы, это в пользу бедных все. Если бы сейчас на месте Билана сидел Коля Расторгуев, ну, наверное, это не выглядело бы так жалко и наигранно», — заявил актер в эфире шоу «Чертополох» на RTVI.Алексей Панин По словам Панина, он умного раз выходил на сцену в состоянии алкогольного опьянения, но мало кто мог догадаться и понять это. Алексей подчеркивает: он ни разу не сорвал спектакли, а иногда алкоголь ему даже помогал прийти в себя: «Я тресну 50 грамм коньячку, и глаз загорелся. Поэтому Диме я могу пожелать: ну не умеешь пить — ну и нефиг браться». Звезда фильма «Жмурки» считает — во всем нужно знать меру. Кому-то алкоголь помогает, кому-то мешает. Главное вовремя остановиться, а иначе проблема может превратиться в зависимость. «Можно ужираться до состояния невменяемости, упасть, и алкоголь не поможет, а 50 грамм коньяка, может быть, кому-то поможет перед выходом на сцену, для того чтобы горел глаз», — резюмировал Панин. Отметим, что пьяная выходка Билана случилась накануне смерти Александра Градского, его близкого друга и наставника. Дима, проснувшись утром, принес соболезнования родным и всем поклонникам мэтра, а также сказал: он предчувствовал уход коллеги.