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Американский трейдер признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн

Американский трейдер признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн


В США 25-летний трейдер Джереми Спенс признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении Минюста.


По данным ведомства, Спенс привлек свыше $5 млн от более чем 170 инвесторов в собственные хедж-фонды, обещая доходность до 148%. Самыми крупными были Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund и Signals Long Term Fund.


Потери он скрывал средствами новых клиентов, а также манипулировал данными о счетах Coin Signals и предоставлял ложные сведения. В 2018 году юридическая фирма Silver Miller подала иск против трейдера за организацию финансовой пирамиды.


В январе 2021 года федеральные прокуроры предъявили обвинение Спенсу. В отдельном порядке Комиссия по торговле товарными фьючерсами США потребовала возмещения убытков, постоянного запрета на ведение торговой деятельности и штрафов.


Трейдеру грозило 30 лет лишения свободы. Однако после признания вины максимальный срок наказания сократился до 10 лет. Дату вынесения приговора в Минюсте не уточнили.


Напомним, в ноябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн.


Ранее группа американских общественных организаций по защите инвесторов призвала SEC усилить борьбу с нарушающими законодательство криптовалютными проектами.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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