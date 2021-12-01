Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ангарчанка лишилась квартиры из-за миллионного долга за электроэнергию

Из-за коммунальных долгов жительница Ангарска лишилась квартиры. Несколько лет она не оплачивала услуги ЖКХ и накопила долг за электрическую энергию более 1,1 миллиона рублей. Основной долг составил 990 тысяч рублей, пени — свыше 109 тысяч рублей, сообщается на сайте Иркутсэнергосбыта.

«Арест и изъятие имущества в счет погашения долга за услуги ЖКХ — это последняя мера, которая применяется к неплательщику. С жительницей Ангарска связывались неоднократно и предлагали различные способы погашения долга, но это не помогло. Дело направили в суд, а для исполнения его решения подключились уже сотрудники Управления службы судебных приставов по Иркутской области», — говорится в сообщении.

Судебные приставы сначала известили должника о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера в случае неисполнения долговых обязательств в добровольном порядке. Однако требование судебного пристава ангарчанка не выполнила. В итоге ее имущество — жилое помещение в многоквартирном доме Ангарска арестовали и передали ресурсоснабжающей организации в счет погашения долга.

Конституционный суд РФ определил, что так называемый иммунитет — защита для единственного жилья, не является абсолютным, сообщается на сайте Иркутсэнергосбыта. Закон допускает возможность изъятия жилого помещения для погашения долга, но лишь в том случае, если при продаже недвижимости будет достаточно средств для погашения существенной части долга и предоставления альтернативного жилья, которое будет соответствовать конституционным нормам.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

По подозрению в получении взятки в миллион рублей арестован экс-начальник ангарской ИК-15
По подозрению в получении взятки в миллион рублей арестован
Ангарчанка лишилась квартиры из-за миллионного долга за электроэнергию
Ангарчанка лишилась квартиры из-за миллионного долга за электроэнергию
За год в Иркутской области стоимость стройматериалов выросла на 11,1%
За год в Иркутской области стоимость стройматериалов выросла на 11,1%
На троллейбусном маршруте №7К в Иркутске снизили цену поездки
На троллейбусном маршруте №7К в Иркутске снизили цену поездки
Crypto.com купит в США две биржи за $216 млн
Crypto.com купит в США две биржи за $216 млн
Американский трейдер признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн
Американский трейдер признал вину в мошенничестве с криптовалютами на
Waves Enterprise и Ergo представили децентрализованные пулы оракулов
Waves Enterprise и Ergo представили децентрализованные пулы оракулов
В Москве незаконно подключенная майнинг-ферма ежедневно потребляла электричество на 500 000 рублей
В Москве незаконно подключенная майнинг-ферма ежедневно потребляла
Fidelity Investments запустила спотовый биткоин-ЕTF в Канаде
Fidelity Investments запустила спотовый биткоин-ЕTF в Канаде
Хешрейт первой партии нового Ethereum-майнера от Innosilicon урезали на 25%
Хешрейт первой партии нового Ethereum-майнера от Innosilicon урезали
Под французским супермаркетом обнаружен некрополь времен Римской империи
Под французским супермаркетом обнаружен некрополь времен Римской
Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение
Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение

Топ на сегодня

Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite

Еще по теме

В Подмосковье у мужчины изъяли Chevrolet 1956 года из–за долга в 114 миллионов рублей 
Приставы взыскали с предприятия 10 тысяч рублей за долг в три копейки
Томский должник спрятал свою машину возле здания судебных приставов
Суд взыскал многомиллионый долг с 14-летней жительницы Югры