Ангарчанка лишилась квартиры из-за миллионного долга за электроэнергию

Из-за коммунальных долгов жительница Ангарска лишилась квартиры. Несколько лет она не оплачивала услуги ЖКХ и накопила долг за электрическую энергию более 1,1 миллиона рублей. Основной долг составил 990 тысяч рублей, пени — свыше 109 тысяч рублей, сообщается на сайте Иркутсэнергосбыта.

«Арест и изъятие имущества в счет погашения долга за услуги ЖКХ — это последняя мера, которая применяется к неплательщику. С жительницей Ангарска связывались неоднократно и предлагали различные способы погашения долга, но это не помогло. Дело направили в суд, а для исполнения его решения подключились уже сотрудники Управления службы судебных приставов по Иркутской области», — говорится в сообщении.

Судебные приставы сначала известили должника о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера в случае неисполнения долговых обязательств в добровольном порядке. Однако требование судебного пристава ангарчанка не выполнила. В итоге ее имущество — жилое помещение в многоквартирном доме Ангарска арестовали и передали ресурсоснабжающей организации в счет погашения долга.

Конституционный суд РФ определил, что так называемый иммунитет — защита для единственного жилья, не является абсолютным, сообщается на сайте Иркутсэнергосбыта. Закон допускает возможность изъятия жилого помещения для погашения долга, но лишь в том случае, если при продаже недвижимости будет достаточно средств для погашения существенной части долга и предоставления альтернативного жилья, которое будет соответствовать конституционным нормам.