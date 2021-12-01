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Анна Пескова целовалась с мужчиной на глазах у мужа

Анна Пескова целовалась с мужчиной на глазах у мужа
Актриса Анна Пескова призналась, что это был тяжелый момент. Артистка рассказала о съемках в фильме «Летчик». Актриса уверена, что картина получилась достойной, хотя ради некоторых сцен ей и приходилось переступать через личные принципы. Фильм «Летчик» Рената Давлетьярова должен выйти на экраны уже 2 декабря. Это драматическая картина о героизме и любви к своей Родине. Главную роль в ленте исполнил Петр Федоров, а вот в его возлюбленную перевоплотилась Анна Пескова. Актриса призналась, что сразу же влюбилась в сценарий. Изначально в нем не было никаких откровенных сцен, но позднее постельный эпизод все-таки добавили. Он, по мнению артистки, нужен для того, чтобы лучше раскрыть эмоциональную связь между персонажами.
Анна Пескова с мужем «Было непросто, ведь за монитором сидел не только режиссер, но и мой муж. Он является продюсером этого фильма. Ревности с его стороны не было. Более того, он был соавтором этой сцены. Просто мне по-женски было очень неловко от того, что на глазах у мужа приходилось целовать, обнимать другого мужчину, говорить ему слова любви. Но с Петей мы сразу сработались, дружили еще до съемок», — поделилась Анна. Пескова состоит в браке с Дмитрием Пристансковым с 2014 года. Поначалу актриса не уделяла достаточно внимания мужу, предпочитая тратить все свободное время на съемки. Ситуация изменилась лишь после того, как у влюбленных родилась дочь. «Я решила очень вдумчиво выбирать проекты. Больше, чем на полгода, я уезжать не намерена! В последнее время мне предлагают интересные роли в проектах для ведущих каналов. Но когда я узнаю, что ради съемок, к примеру, нужно будет на шесть-восемь месяцев уехать в Минск, отказываюсь», — подчеркнула артистка. Несмотря на такую избирательность, Пескова остается очень востребованной актрисой. Общаясь с изданием «Собеседник.ru», звезда призналась, что есть еще немало амплуа, в которых она хотела бы себя попробовать. Анна много экспериментирует в творчестве, и именно это помогает ей оставаться интересной зрителю.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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