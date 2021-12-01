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Анна Седокова рассказала, через какую боль прошла в начале карьеры

Анна Седокова рассказала, через какую боль прошла в начале карьеры
Певица Анна Седокова вспомнила времена в группе «ВИА Гра».   Артистка — одна из первых участниц популярной группы «ВИА Гра». В коллективе она выступала с 2002 по 2004 годы. Именно в тот период группа добилась невероятной популярности, а каждая их песня — «Не оставляй меня, любимый», «Океан и три реки», «Биология» и другие — становились хитами. Анна Седокова не любит вспоминать о времени, которое провела в составе коллектива. Однако в своем инстаграме ответила на вопрос одной из подписчиц.
Анна Седокова «Благодарю, что это было и стало моей историей. Но в этом периоде столько же боли, сколько и реализации. Недавно позвонили с одного канала и предложили спеть на главном огоньке страны «Попытку №5». Даже мой пиар-менеджер отказал, зная заранее мой ответ. Там было столько лицемерия и плохих вещей, что никакое творчество не может оправдать эти поступки», — написала Седокова. Добавим, Седокова занимается сольной карьерой. Недавно она выпустила новый альбом Secret Soul, а в эти дни готовится к концерту в Москве.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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