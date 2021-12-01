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Анонсировано крупное DLC The Queen and the Sea для Dead Cells

Анонсировано крупное DLC The Queen and the Sea для Dead Cells


Игра Dead Cells на днях получила крупное обновление, которое реализует в ней кроссовер с 6 различными проектами. Но на этом поддержка проекта не заканчивается, разработчики уже анонсировали новое крупное дополнение.

DLC под названием The Queen and the Sea для Dead Cells выйдет в начале 2022 года. На данный момент о нем мало подробностей. Известно, что дополнение добавит в игру два новых биома (зараженные обломки корабля и маяк). Как говорят авторы, один из биомов будет отличаться от всего того, что ранее в Dead Cells видели игроки. Кроме того, с дополнением в игре появится новый финал, «самый опасный противник», 9 видов оружия и многое другое.

Дополнение The Queen and the Sea для Dead Cells будет платным. Отметим, что игра Dead Cells доступна в подписке Game Pass.


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Dead Cells

В Dead Cells вы управляете подопытным неудачного алхимического эксперимента, который пытается понять, что происходит на острове, где все пос…
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По материалам: newxboxone

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