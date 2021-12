Анонсировано крупное DLC The Queen and the Sea для Dead Cells





Игра Dead Cells на днях получила крупное обновление, которое реализует в ней кроссовер с 6 различными проектами. Но на этом поддержка проекта не заканчивается, разработчики уже анонсировали новое крупное дополнение.

DLC под названием The Queen and the Sea для Dead Cells выйдет в начале 2022 года. На данный момент о нем мало подробностей. Известно, что дополнение добавит в игру два новых биома (зараженные обломки корабля и маяк). Как говорят авторы, один из биомов будет отличаться от всего того, что ранее в Dead Cells видели игроки. Кроме того, с дополнением в игре появится новый финал, «самый опасный противник», 9 видов оружия и многое другое.

Дополнение The Queen and the Sea для Dead Cells будет платным. Отметим, что игра Dead Cells доступна в подписке Game Pass.

Dead Cells

Watch this video on YouTube

В Dead Cells вы управляете подопытным неудачного алхимического эксперимента, который пытается понять, что происходит на острове, где все пос…

Перейти в Microsoft Store