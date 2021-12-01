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Биржа WhiteBIT заключила партнерство с оператором lifecell — это открывает доступ к 9 млн абонентов

Биржа WhiteBIT заключила партнерство с оператором lifecell — это открывает доступ к 9 млн абонентов


Криптовалютная биржа WhiteBIT заключила стратегическое партнерство с украинским оператором сотовой связи lifecell — это дочерняя компания турецкой Turkcell с 68 млн абонентов в нескольких странах. В Украине у lifecell 8,9 млн пользователей. 


В рамках сотрудничества клиенты WhiteBIT и lifecell смогут привязывать мобильные номера к биржевым счетам, что в будущем позволит обмениваться криптовалютами по номеру. В перспективе компании представят криптовалютные стартовые пакеты с дополнительной защитой для сим-карт и безлимитным доступом к приложению WhiteBIT. 


Еще одним направлением работы партнеров является покупка криптовалют с мобильного счета в приложении lifecell. 


По информации ForkLog, после Украины партнеры предложат свои продукты и на турецком рынке.  


За первую покупку биткоина на WhiteBIT абоненты lifecell получат различные бонусы. 


Напомним, по данным ForkLog, WhiteBIT является партнером украинского необанка monobank по проекту биткоин-карты. Продукт готов, но запуск состоится лишь после одобрения центробанком страны. У monobank в Украине почти 4,5 млн активных клиентов. 


В августе WhiteBIT приобрела CryptoPunk #6390 за 74,5 ETH. Тогда Владимир Носов пообещал запустить NFT-маркетплейс в партнерстве с "крупным медиахолдингом". 



# Экономика
По материалам: ForkLog

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