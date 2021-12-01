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Blockchain.com купила криптовалютную компанию в Латинской Америке

Blockchain.com купила криптовалютную компанию в Латинской Америке


Биржа и провайдер криптовалютных кошельков Blockchain.com объявила о покупке аргентинской криптовалютой компании SeSocio для расширения присутствия в Латинской Америке.


Сумма сделки не раскрывается, но в Blockchain.com назвали ее "крупнейшим на сегодня приобретением".


Блокчейн-платформа основанной в 2017 году в Буэнос-Айресе SeSocio дает возможность пользователям инвестировать в криптовалюты и предоставляет доступ к экосистеме DeFi. На момент написания ее сайт уже работает под логотипом Blockchain.com.


Данные: SeSocio.

100 сотрудников аргентинской фирмы присоединятся к команде биржи, общая численность ее штата достигнет 400 человек.


Blockchain.com также планирует открыть офисы в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике.  


"Латинская Америка преподносит одну из крупнейших возможностей для роста криптоиндустрии в предстоящее десятилетие. Миллионы людей видели тяжелейшую инфляцию, новые фиатные валюты появлялись из воздуха, наблюдалась политическая нестабильность. Все это создало благоприятную среду для криптовалют", — заявил CEO Blockchain.com Питтер Смит.


В компании отметили, что продолжат стратегический рост, в том числе путем поглощений. Ранее Blockchain.com купила поставщика ИИ-решений для внебиржевой торговли Artificial Intelligence Exchange, инвесткомпанию Magic Carpet и стартап Storm.


Напомним, в марте Blockchain.com привлекла $300 млн в раунде финансирования Серии С, по итогам которого достигла оценки в $5,2 млрд.


В ходе раунда $100 млн в компанию вложил управляющий активами Baillie Gifford. Известная как один из первых инвесторов Google, Tesla и Airbnb фирма из Шотландии стала крупнейшим сторонним акционером Blockchain.com.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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