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Более половины россиян хотят повышения зарплаты на 20%

Более половины россиян хотят повышения зарплаты на 20%

По результатам опроса компании "Альфастрахование", более половины россиян (57%) хотели бы повышения зарплаты на 20%. Одну треть респондентов устроила бы индексация минимум на 10%, а получать в два раза больше не против 9% опрошенных.

По мнению участников исследования, увеличение дохода возможно только при регулярной индексации оклада. При этом 62% граждан не помнят, когда последний раз их жалование становилось больше. Лишь 24% сказали о стабильности в этом плане (их заработок переоценивается раз в 5 лет). О ежегодной индексации заявили 16% жителей России.

Около 33% респондентов считают справедливым пересчет зарплаты раз в полгода, 51% - раз в год. У 79% россиян за год оклад остался на прежнем уровне. 19% заявили о повышении жалования и улучшении благосостояния в кризисный год. 2% из-за пандемии наоборот снизили зарплату.

Ранее Ruposters писал о найденных на сайтах по трудоустройству вакансиях для пенсионеров с окладом 100-175 тыс в месяц.

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По материалам: uposters.ru

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