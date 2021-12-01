Бывший топ-менеджер Citi запустил фонд на $1,5 млрд для инвестиций в криптоиндустрию

Основанная бывшим главой Citi по торговле структурированными продуктами Мэттом Чжаном компания Hivemind Capital Partners запустила фонд $1,5 млрд. Среди направлений — инфраструктурные решения, блокчейн-протоколы, открытый интернет, программируемые деньги и метавселенные.

Помимо инвестиций в криптокомпании, базирующаяся в Нью-Йорке фирма будет торговать цифровыми активами и работать с концепцией Play-to-Earn.

«Наша миссия — предоставлять капитал тем, кто определяет вектор развития индустрии. Мы предлагаем индивидуальную криптоинвестиционную платформу с инфраструктурой, необходимой институционалам для управления рисками, соблюдения нормативных требований и безопасности», — заявил Чжан.

Стратегическим партнером для создания экосистемы Hivemind выбрала Algorand. Фирма обсуждает партнерские отношения с командами других блокчейнов первого уровня.

Напомним, в ноябре Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд.

Ранее Paradigm и Andreessen Horowitz сформировали фонды на $2,5 млрд и $2,2 млрд соответственно.



