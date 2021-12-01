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Что такое энергосберегающие пластиковые окна? Основная информация про энергосберегающие окна

Дополнительно объяснять главную функцию энергосберегающих пластиковых окон не требуется, так как называние говорит само за себя. Больше интересно, за счет чего именно стекло не пропускает тепло с дома наружу, при этом, тепло с улицы в комнаты попадать будет.

Сохранение тепла выполняется благодаря использованию специального флоат-стекла, где есть покрытие из низкоэмиссионной пленки. Визуально, подобные окна сложно отличить от простых моделей, но там внутри камер находится аргоновый газ, служащий защитой от потерь тепла.

Основные плюсы и минусы энергосберегающих окон

По части сбережения тепла, никаких претензий к таким окнам быть не может. Тут нужно помнить, что энергосберегающие окна https://oknavminske.by/energosberegayuschie-okna/ дают возможность не так часто запускать обогреватели или использовать их на меньших мощностях, что позволяет экономить на электричестве. В зимнее время экономия будет особо заметна. При этом, пользу от использования энергосберегающих окон можно наблюдать не только в холодные времена, но и в летний период. Когда за окном наблюдается относительно теплая погода, то внутри помещения будет сохраняться приятная прохлада.

Такие окна по своей массе сильно превосходят стандартные оконные конструкции, ведь тут иногда можно обойтись и моделью с одной камерой. При использовании теплосберегающей технологии, пластиковые окна лишаются такого недостатка, как запотевание. Отмечается также и высокий уровень светопропускаемости, особенно, если сравнивать с двухкамерными оконными конструкциями. Но за все это нужно платить более высокой стоимостью окон, да и срок использования их несколько ниже, чем у стандартных моделей.

Рекомендации по подбору энергосберегающих окон

Здесь можно придерживаться определенной торговой марки, к которой уже есть определенная лояльность или которая просто является известной, например, выбрать окна Dexen. Но это далеко не лучшее решение с точки зрения ожидаемого результата, так как нужно изучать конкретные характеристики и обстоятельства. Есть требования по размеру энергосберегающего профиля, который не может превышать 3 на 3,2, иначе скачки температуры могут нарушить целостность окон. Между стеклами должно выдерживаться расстояние в 10-15 мм. Также для обычного региона с привычным климатом подойдут одномерные теплосберегающие конструкции. Переплачивать за более теплые модели тут нет никакого смысла.


# Строительство

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