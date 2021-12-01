CoinShares приобрела провайдера криптопортфелей Napoleon за $15,7 млн

Управляющая цифровыми активами компания CoinShares сообщила о поглощении французской финтех-фирмы Napoleon Crypto за €13,9 млн ($15,7 млн). Она предлагает автоматизированный сервис подбора криптопортфелей.

Расчеты по сделке пройдут в акциях и денежных средствах. Ее финализация ожидается до середины декабря.

Запущенная Napoleon в 2017 году платформа предоставляет тематические торговые стратегии и портфели на основе выбранного клиентом риск-профиля.

Сервис интегрирован с Binance, FTX, Bitfinex и Bitstamp. Пользователи сохраняют полный контроль над активами при развертывании алгоритмов.

Напомним, в ноябре CoinShares участвовала в инвестраунде поставщика данных о стейкинге и других видов доходов от цифровых активов Staking Rewards.



