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CoinShares приобрела провайдера криптопортфелей Napoleon за $15,7 млн

CoinShares приобрела провайдера криптопортфелей Napoleon за $15,7 млн


Управляющая цифровыми активами компания CoinShares сообщила о поглощении французской финтех-фирмы Napoleon Crypto за €13,9 млн ($15,7 млн). Она предлагает автоматизированный сервис подбора криптопортфелей.


Расчеты по сделке пройдут в акциях и денежных средствах. Ее финализация ожидается до середины декабря.


Запущенная Napoleon в 2017 году платформа предоставляет тематические торговые стратегии и портфели на основе выбранного клиентом риск-профиля. 


Сервис интегрирован с Binance, FTX, Bitfinex и Bitstamp. Пользователи сохраняют полный контроль над активами при развертывании алгоритмов.


Напомним, в ноябре CoinShares участвовала в инвестраунде поставщика данных о стейкинге и других видов доходов от цифровых активов Staking Rewards.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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