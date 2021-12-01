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Crypto.com купит в США две биржи за $216 млн

Crypto.com купит в США две биржи за $216 млн


Криптовалютная платформа Crypto.com заключила соглашение о покупке у финансовой компании IG Group Holdings двух бирж деривативов в США.


https://twitter.com/cryptocom/status/1465947304117272578

Согласно заявлению IG Group, за ее доли в North American Derivatives Exchange (Nadex) и Small Exchange криптокомпания заплатит $216 млн.


Зарегистрированная и регулируемая CFTC онлайн-биржа Nadex предлагает деривативы на некоторых наиболее активно торгуемых мировых рынках. Small Exchange — фьючерсная биржа, поддерживающая более мелкие и простые продукты, также нацеленные на розничных клиентов.


"Приобретение предоставит нашим пользователям доступ к совершенно новому набору финансовых инструментов в дополнение к нашему текущему предложению", — заявил соучредитель и CEO Crypto.com Крис Маршалек.


CEO IG Group Джун Феликс назвала сделку "взаимовыгодной". По ее словам, обе биржи являются "сильными инновационными предприятиями", потенциал которых оценили в Crypto.com.


Ожидается, что сделку закроют в первой половине 2022 года после одобрения регуляторами. Обе компании войдут в брэнд Crypto.com.


Напомним, ранее криптовалютная платформа заплатила $700 млн за права на имя арены клубов НБА "Лос-Анджелес Клипперс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

# Экономика
По материалам: ForkLog

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