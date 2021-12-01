Даня Милохин рассказал, зачем вырядился девочкой на светское мероприятие

Тиктокер и певец Даня Милохин объяснил свой наряд на вручении премии. Летом состоялась церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Мероприятие сопровождалось рядом громких скандалов и закончилось административным делом, которое завели против телеканала. Некоторым не понравилось, что на красную дорожку звезды-мужчины вышли в женских нарядах. В ноябре Басманный суд признал МУЗ-ТВ виновным в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. В итоге канал должен выплатить крупный штраф в размере миллиона рублей. А все из-за эпатажных образов, в которых вышли на красную дорожку Даня Милохин и Игорь Синяк. Впрочем, если второй появился в полноценном платье, то тиктокер разделил свой наряд на женскую и мужскую части, надев как юбку, так и брюки.Даня Милохин 19-летний блогер удивлен, что его эксперимент так остро восприняли в обществе. Звезда уверяет: он лишь хотел выглядеть оригинально и запомниться зрителям. «Я сначала хотел просто выйти в платье. Мне Ярик (продюсер артиста — Прим. «СтарХита») сказал, что это слишком плоско, неинтересно. Я сидел мучился, не хотел приходить в костюме, как все», — делился Даня. Милохин добавил, что своим выбором не собирался делать манифест. «Я же не пропагандировал, а просто пришел в интересном образе, — негодует тиктокер. — Я был не в платье, а наполовину в мужском, наполовину в женском. При этом не хотел сказать, что я наполовину то и это. Нет! Просто пришел интересно одетый. Все говорят, что я был в платье, но никто не упомянул, что это был реально крутой наряд. Все мои знакомые сказали, что это круто, а люди решили докопаться... Платье-платье». Евгения Медведева поддержала напарника по шоу «Ледниковый период» Первого канала. Она заявила, что также была в восторге от наряда Дани и весь вечер провела рядом с ним. «Мне понравилось. Он очень клево выглядел!» — сказала она. К слову, сейчас у Милохина совсем другие переживания. Недавно он расстался с Юлией Гаврилиной. «Я плыл как пес, —говорил о любви блогер в YouTube-шоу «50 вопросов». — Зато это чувства окрыляющие. Ты тянешь ее, всех вокруг. Ты на энергии».