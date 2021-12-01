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Дарья Мельникова призналась, что оставила детей

Дарья Мельникова призналась, что оставила детей
Актриса Дарья Мельникова рассказала, как переживает за детей. Артистка рассказала, что из-за плотного рабочего графика почти не видит сыновей. Актриса усердно тренируется ради победы в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, где она выступает в паре с Максимом Марининым. Помимо этого, она успевает ходить на кастинги и сниматься в других проектах. Понятно, что при таком графике у неё просто не остается сил на материнство. Конечно, актриса старается оставшиеся от работы минуты проводить с детьми — 6-летним Артуром и почти 3-летним Марком. Недавно она даже взяла их с собой на работу, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие мамы дома. Дарья переживает, что её желание построить карьеру может нанести мальчикам травму. «Мое главное переживание, конечно, за детей. Как они это вывезут. Как это отразится. Что на самом деле они чувствуют. Переживают ли так сильно, как я думаю, или больше переживаю я. И нет, здесь не будет рецепта. Я очень страдаю», — написала Дарья в Инстаграме.
Дарья Мельникова Артистка уже запланировала, что после окончания проекта она возьмет на месяц отпуск и проведет его с детьми. «Тут важный нюанс, который я не учла. Что то время, которое я отдаю детям — это и моя единственная возможность отдохнуть. Приходится чередовать. Хотя я из таких мам, которые пожертвуют своим отдыхом ради детей», — говорит Мельникова. Стоит отметить, что до развода Мельниковой в этом плане было проще — ведь она всегда могла положиться на помощь Артура Смольянинова. Несмотря на слухи о его зависимости, погубившей брак, актер всегда был абсолютно образцовым отцом, который участвовал в жизни мальчиков не меньше мамы. Дарья, кстати, до сих пор так и не поделилась с журналистами подробностями их расставания.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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