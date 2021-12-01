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Дата релиза Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue на консолях Xbox перенесена на 2022 год

Дата релиза Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue на консолях Xbox перенесена на 2022 год


Разработчики игры Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue объявили, что приняли решение перенести дату релиза игры, но не на всех платформах. Изначально студия Dejima планировала выпустить проект на всех актуальных игровых платформах 14 декабря 2021 года. Теперь в этот день релиза игры состоится только на PC, а версии для Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch перенесены на 2022 год.

Основатель Dejima Жюльен Рибассен отметил, что им пришлось перенести консольные версии, чтобы выпустить качественную игру:

Мы, конечно, разочарованы тем, что нам пришлось отложить выпуск Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue на консолях, но для нас важно предоставить консольным игрокам качественную игру, и нам пришлось отложить версии до 2022 года, чтобы этого добиться. 

Ниже можно посмотреть новый игровой процесс Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue, который представили разработчики.


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По материалам: newxboxone

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