День матери: когда отмечают в России в 2021 году, какие традиции соблюдают и что принято дарить

Когда в России начали отмечать День матери и чем примечателен этот праздник

Как проходит празднование Дня матери в России

Празднование Дня матери в 2021 году: что можно подарить

Наверное, в мире нет страны, где бы не существовало праздника, в который чествуют матерей. Но везде это разные даты, основанные на местных обычаях. В России День матери принято отмечать в последний осенний выходной. В 2021 году дата этого праздника приходится на 28 ноября.Впервые День матерей в России пробовали отмечать еще до Октябрьской революции, но широкого распространения эта идея не получила и праздник не стал традиционным.В 80-х годах в СССР предпринималась еще одна попытка учредить постоянную дату. С инициативой выступила преподавательница из Баку. День матери тогда начали отмечать в некоторых школах Азербайджана, но и эта традиция не прижилась.И лишь в 1998 году вопрос об учреждении Дня матери в России был поднят в Государственной думе и президентом был подписан соответствующий указ. С тех пор каждое последнее воскресенье ноября официально отмечают этот праздник, который каждый год выпадает на разные даты.День матери в России является официальным праздником, цель которого заключается в укреплении семейных традиций и необходимости помнить о великой роли мамы в жизни каждого человека.В этот день принято чествовать всех российских матерей и бабушек, организовывать для них торжественные мероприятия, встречи и праздничные концерты, проводить различные акции, поздравлять женщин с праздником, дарить им цветы и подарки.Незабудка считается официальным символом этого дня. Это скромное растение с мелкими голубыми цветочками считается символом любви и верности к тем, кого мы всегда должны помнить и любить.В 2011 году в России стартовала социальная акция «Мама, я тебя люблю!», организатором которой стал благотворительный фонд «Связь поколений». Он занимается проведением различных мероприятий к этому дню, но его деятельность в последние два года приостановлена из-за пандемии.В 2021 году День матери выпадает на 28 ноября. В семьях, где есть мамы, бабушки или женщины, ожидающие ребенка, принято отмечать этот день праздничным ужином, дарить им цветы и подарки.Вариантов подарков существует великое множество — одежда, аксессуары, парфюм, кухонная утварь, абонемент в салон красоты. Любой из них, конечно же, будет приятен женщинам. Но лучшим подарком, как бы это банально не звучало, остаются все же живые цветы. Совсем необязательно дарить огромные букеты, можно ограничиться несколькими цветочками, тем более что их можно преподнести, как приятное дополнение к основному подарку.А можно в придачу преподнести конфеты, шоколад, торт и другие сладости. Важно не забыть и о поздравительной открытке с добрыми словами и благодарностью самым любимым женщинам.