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Дэвид Маркус объявил об уходе из Meta

Дэвид Маркус объявил об уходе из Meta


Глава платежного подразделения Meta (ранее Facebook) Дэвид Маркус объявил, что покинет компанию до конца 2021 года. Его место займет бывший CEO Upwork Стефан Касриэль.



Маркус не уточнил, что стало причиной отставки. Он также умолчал о дальнейших планах, но намекнул, что это может быть «что-то новое и захватывающее».



Дэвид Маркус пришел в Facebook в 2014 году после того, как два года возглавлял PayPal. Изначально он занимал должность вице-президента компании и отвечал за подразделение Messenger.


В 2018 году Маркус возглавил новую группу по исследованию блокчейна. В 2019 году он встал у руля нового проекта Libra. 


Публикация white paper связанной с Facebook цифровой валюты вызвала волну возмущения регуляторов по всему миру. Европейский центральный банк увидел в Libra угрозу фиатным валютам.


1 декабря 2020 года разрабатывающая цифровую валюту Libra Association сменила название на Diem Association. Ранее проект отказался от оригинальной концепции глобального стейблкоина в пользу нескольких стабильных монет, каждая из которых будет привязана к различным фиатным валютам.


Этому предшествовал выход из Libra Association целого ряда видных участников, включая PayPal, Mastercard, Visa, Stripe, eBay Booking Holdings и Vodafone, которые сослались на регуляторные риски.


Facebook также провела ребрендинг кошелька для Libra, переименовав его с Calibra на Novi.


В августе 2021 года Маркус заявил о готовности цифрового кошелька к запуску. Позже стало известно, что биткоин-биржа Coinbase выступит в качестве кастодиального партнера в пилотном тестировании Novi.


Ранее компанию покинули один из сооснователей Diem Кевин Вейл и соучредитель проекта Морган Беллер.


Напомним, в конце октября Facebook провела масштабный ребрендинг — теперь компания называется Meta. Марк Цукерберг назвал метавселенную «следующим этапом эволюции социальных связей».



# Экономика
По материалам: ForkLog

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