Дэвид Маркус объявил об уходе из Meta

Глава платежного подразделения Meta (ранее Facebook) Дэвид Маркус объявил, что покинет компанию до конца 2021 года. Его место займет бывший CEO Upwork Стефан Касриэль.

Personal news: after a fulfilling seven years at Meta, I’ve made the difficult decision to step down and leave the company at the end of this year. (1/7)

Маркус не уточнил, что стало причиной отставки. Он также умолчал о дальнейших планах, но намекнул, что это может быть «что-то новое и захватывающее».

I now look forward to having more free time in the months to come before I start building something new and exciting again. Onward! (7/7)