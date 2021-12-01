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Дочь основателя Inditex и богатейшего миллиардера Испании Амансио Ортеги возглавит его компанию

Дочь основателя Inditex и богатейшего миллиардера Испании Амансио Ортеги возглавит его компанию

37-летняя Марта Ортега Перес, дочь 85-летнего испанского предпринимателя Амансио Ортеги, возглавит совет директоров созданной им компании Inditex. В новую должность Марта вступит с 1 апреля следующего года — информацию подтвердили в пресс-службе компании.


Анна Винтур, Марта Ортега Перес и Диана фон Фюрстенберг

Решение передать бразды правления своей дочери приняли сам бизнесмен, которому принадлежит 59% акций компании, и 57-летний действующий председатель совета директоров Пабло Исла, который занимал этот пост с 2011 года. Перестановки внутри компании они объяснили завершением смены поколений.

Амансио Ортега основал компанию Inditex в 1963 году. В нее входят такие знаменитые бренды масс-маркета, как Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и другие. Сейчас Амансио Ортега с состоянием в 77 миллиардов долларов занимает третью строчку в списке самых богатых людей Европы.


Амансио Ортега

Марта занимала различные должности в Inditex в течение последних 15 лет, однако никогда не была топ-менеджером. Начинала она с должности простого продавца в магазине, но за годы работы в компании заметно продвинулась по карьерной лестнице. Она принимала активное участие в укреплении позиций бренда Zara, представив несколько коллекций премиум-класса. Свое назначение она восприняла с воодушевлением.

Я жила и дышала этой компанией с детства и училась у всех великих профессионалов, с которыми работала последние 15 лет. Я всегда говорила, что посвящу свою жизнь тому, чтобы продолжать наследие моих родителей, смотреть в будущее, буду учиться на опыте прошлого и служить компании, нашим акционерам и клиентам. Я глубоко польщена оказанным мне доверием и чрезвычайно взволнована будущим, в которое мы собираемся вступить вместе,

— заявила она.


Марта Ортега Перес с сыном

Компания Inditex стала одним из первых европейских ретейлеров одежды, достигших допандемийных уровней продаж — во многом благодаря онлайн-продажам.

После новостей о кадровых изменениях акции компании резко упали — эксперты связывают это с тем, что опыта в высшем руководстве у Марты нет и ее назначение на должность председателя совета директоров было полной неожиданностью.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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