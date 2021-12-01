Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99





В Microsoft Store состоялся релиз игры Doodle Escape: Room Escape Game. Она доступна для покупки для Xbox One и Xbox Series X | S со значительной скидкой сразу после релиза — игру можно купить за $0,99, вместо $7,99.

Doodle Escape: Room Escape Game — это игра-головоломка, в которой предстоит решать простейшие задачи в стилизованном мире тетрадного листа.

Doodle Escape: Room Escape Game

Наша главная героиня случайно попадает в двухмерный мир на бумаге, где ее хочет съесть монстр. Вы можете помочь ей сбежать оттуда?

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