Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99
Сегодня, 22:25
В Microsoft Store состоялся релиз игры Doodle Escape: Room Escape Game. Она доступна для покупки для Xbox One и Xbox Series X | S со значительной скидкой сразу после релиза — игру можно купить за $0,99, вместо $7,99.
Doodle Escape: Room Escape Game — это игра-головоломка, в которой предстоит решать простейшие задачи в стилизованном мире тетрадного листа.
Doodle Escape: Room Escape Game
Наша главная героиня случайно попадает в двухмерный мир на бумаге, где ее хочет съесть монстр. Вы можете помочь ей сбежать оттуда?
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По материалам: newxboxone