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Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99

Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99


В Microsoft Store состоялся релиз игры Doodle Escape: Room Escape Game. Она доступна для покупки для Xbox One и Xbox Series X | S со значительной скидкой сразу после релиза — игру можно купить за $0,99, вместо $7,99.

Doodle Escape: Room Escape Game — это игра-головоломка, в которой предстоит решать простейшие задачи в стилизованном мире тетрадного листа.




Doodle Escape: Room Escape Game

Наша главная героиня случайно попадает в двухмерный мир на бумаге, где ее хочет съесть монстр. Вы можете помочь ей сбежать оттуда?
Перейти в Microsoft Store

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По материалам: newxboxone

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