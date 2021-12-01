Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Спенсер". Среди гостей — Любовь Толкалина, Ян Гэ, Саша Савельева
30 ноября в столичном кинотеатре "Москва" прошел закрытый предпремьерный показ фильма Пабло Ларраина "Спенсер", организованный журналом InStyle совместно с кинопрокатной компанией "Белые ночи". Гостями показа стали Любовь Толкалина, Ян Гэ, Олеся Судзиловская, Александра Савельева и Кирилл Сафонов, Владислав Лисовец, Варвара Шмыкова и многие другие знаменитости.
Фильм "Спенсер" основан на реальных событиях и рассказывает о трех днях из жизни принцессы Дианы — времени, когда она решила разорвать отношения с принцем Чарльзом и королевской семьей.
Главную роль сыграла Кристен Стюарт, и критики уже прочат ей "Оскар" за эту работу. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, в широкий прокат картина выйдет 9 декабря.