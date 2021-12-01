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Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Спенсер". Среди гостей — Любовь Толкалина, Ян Гэ, Саша Савельева

Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Спенсер". Среди гостей — Любовь Толкалина, Ян Гэ, Саша Савельева

30 ноября в столичном кинотеатре "Москва" прошел закрытый предпремьерный показ фильма Пабло Ларраина "Спенсер", организованный журналом InStyle совместно с кинопрокатной компанией "Белые ночи". Гостями показа стали Любовь Толкалина, Ян Гэ, Олеся Судзиловская, Александра Савельева и Кирилл Сафонов, Владислав Лисовец, Варвара Шмыкова и многие другие знаменитости.

Фильм "Спенсер" основан на реальных событиях и рассказывает о трех днях из жизни принцессы Дианы — времени, когда она решила разорвать отношения с принцем Чарльзом и королевской семьей.

Главную роль сыграла Кристен Стюарт, и критики уже прочат ей "Оскар" за эту работу. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, в широкий прокат картина выйдет 9 декабря.


Любовь Толкалина


Даниил Радлов и Варвара Шмыкова


Александра Савельева и Кирилл Сафонов


Владислав Лисовец


Олеся Судзиловская


Ян Гэ


Инга Берман


Марина Долидзе


Дарья Жовнер


Юрате Гураускайте


Алиса Хазанова


Лянка Грыу


Игорь Чапурин


Елена Захарова


Янина Студилина


Рената Пиотровски


Анна Чурина


Ирина Меладзе с дочерью


Надежда Миссбах


Владимир Яглыч


Анна Невская
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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