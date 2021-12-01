Два бесплатных DLC для новинки Game Pass — игры Evil Genius 2: World Domination
Вчера на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз новинки — игры Evil Genius 2: World Domination. Она была добавлена в подписку Game Pass сразу после релиза.
Evil Genius 2: World Domination — это сатиристическая стратегия, в которой игрокам предстоит стать злыми гениями и попытаться захватить весь мир. Для этого они должны будут развивать свою базу, создавать совершенных приспешников, защищаться от сил правопорядка и выполнять «злодейские» дела.
В Microsoft Store для игры Evil Genius 2: World Domination можно забрать два бесплатных DLC, которые добавляют в игру немного нового контента.
Evil Genius 2: Portal Pack
— Новый тип комнаты (Зал испытаний)
— 4 новые ловушки (Ускоряющий гель, Отталкивающий гель, Тортик-обманка, Универсальная научная панель Aperture Science)
— 4 новых типа добычи (Оранжевый портал, Синий портал, Куб-компаньон, Настоящий тортик)
— 3 новых предмета для логова (Турель, Камера наблюдения, Дверь зала испытаний)
— Новые украшения
— Сопутствующие побочные задания
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Team Fortress 2: Pyro Pack
— новый приспешник (Pyro);
— новые побочные задания для найма Pyro;
— 3 вида добычи (Портфель с австралием, Портфель с разведданными, Бомба).
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