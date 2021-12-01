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Дворцы и центры творчества подготовили онлайн-мероприятия к 80-летию начала контрнаступления в Битве за Москву

Дворцы и центры творчества подготовили онлайн-мероприятия к 80-летию начала контрнаступления в Битве за Москву

Для юных москвичей и их родителей пройдут викторины, лекции и мастер-классы, приуроченные к 80-летию начала контрнаступления в Битве за Москву, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Мероприятия состоятся в онлайн-формате. 

2 декабря в 17:00 Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма проведет онлайн-лекцию «Рубеж славы». Слушателей ждет обзор туристских маршрутов Подмосковья по памятным местам сражений за столицу.

4 декабря в 12:00 педагог Детско-юношеского центра «Виктория» расскажет об участии радистов в Великой Отечественной войне и обороне Москвы. 

Участники викторины от Центра детского творчества «Строгино» 5 декабря в 11:00 в онлайн-режиме проверят свои знания и узнают много нового о героических поступках защитников Москвы: военных, врачей, пожарных, рабочих, всех тех, кто воевал на линии фронта и трудился в тылу.

Дворец творчества детей и молодежи «Восточный» приглашает 5 декабря в 12:00 детей и взрослых на мастер-класс «Эта музыка вела нас к Победе». Прозвучат произведения советских композиторов, которые вдохновляли наших солдат и поднимали боевой дух во время войны. 

На онлайн-уроке мужества «В сердце у солдата ты, моя Москва!», подготовленном Центром внешкольной работы «Синегория», будут представлены самые яркие эпизоды событий 5 декабря 1941 года, когда Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой и в ходе успешных фронтовых наступательных операций отбросила немецко-фашистские войска от столицы.

Центр детского творчества «Замоскворечье» предлагает увлекательный квест «Битва за Москву!» для детей и взрослых в двух частях.  Специальный бот в режиме реального времени задаст участнику несколько вопросов об историческом сражении за столицу. Приступить к прохождению квеста можно 5 декабря с 16:00.

Воспитанники Дома детского творчества на Таганке записали видеофильм «Москва в солдатской шинели», в котором читают воспоминания солдат и офицеров, писателей, деятелей искусства, жителей Москвы военных лет. Посмотреть его можно будет 6 декабря в 12:00.

Подробная информация и афиша онлайн-мероприятий, приуроченных к 80-летию начала контрнаступления в Битве за Москву, размещены на официальных сайтах учреждений дополнительного образования Москвы и портале «Дом онлайн».

# Общество
По материалам: edu.ru

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