Екатерина Климова вышла в свет с возмужавшими сыновьями

43-летняя актриса Екатерина Климова пришла на премьеру фильма «Летчик» с 15-летним сыном Матвеем и 13-летним сыном Корнеем. Старший сын уже перерос свою звездную маму. Екатерина Климова — многодетная мама и воспитывает четырех детей. Старшая дочь,19-летняя Елизавета- уже студентка МГУ, младшей Белле – всего 6 лет. За почти 10 лет брака с Игорем Петренко на свет появились Матвей и Корней. При каждой возможности Екатерина проводит время с детьми. На премьеру экшн-драмы «Летчик» (о летчике Николае Комлеве), которая состоялась в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь», Екатерина Климова пришла в компании сыновей Матвея и Корнея. Для выхода в свет и позирования на красной дорожке звездная семья выбрала стильные образы из кожи, денима и кашемира спокойных оттенков. Екатерина и Корней сделали ставку черный total-look: на звездной маме был надет шерстяной свитер по типу водолазки, кожаная юбка-трапеция, на младшем сыне Климовой и Петренко — черный свитер с высоким воротом и джинсы. А 15-летний Матвей надел черные широкие брюки, черную рубашку, кашемировый свитер с круглым воротом серо-коричневого цвета.Екатерина Климова с сыновьями «Вчера были с сыновьями на премьере фильма «ЛЁТЧИК».Спасибо моим друзьям и коллегам за этот шедевр. Сложно передать словами эмоции, которые до сих пор не позволяют мне вернуться в сегодняшнее, хоть и очень не простое, но всё-таки относительно мирное время. Обязательно посмотрите эту ленту о любви и подвиге наших героев, которым мы обязаны нашей свободой», - поделилась впечатлениями от фильма Екатерина. «Выросли парни», «Корней вытягивается, хорошеет! уже подросток, не ребенок! Катя ❤️», «Младший будет артистом ! У него особенная, не похожая на стандарт внешность 👍🏼, красавчик!», «Старший-красавец! Как вырос!», «Матвей - копия папа🔥😍», «Старший папа младший мама😍😍😍», «Как Матвей вырос...прям брат ваш. И малой тоже подрос, приятно посмотреть на вас! Катюша», откликнулись поклонники актрисы в комментариях.