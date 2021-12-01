Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря в очном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 

«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам. Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства», – сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь сообщил, что из-за ковидных ограничений лимит по числу представителей СМИ, которые будут присутствовать на пресс-конференции Путина, установлен в количестве 500 человек, их определит Кремль. 

«Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи, 1100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию», – сообщил Дмитрий Песков. 

«Мы будем сами выходить на журналистов», – уточнил он.

В этом году пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж.

Первую масштабную пресс-конференцию Владимир Путин провел в 2001 году и затем ежегодно встречался с журналистами в таком формате, за исключением того времени, когда был премьер-министром. На самую первую пресс-конференцию с главой государства в 2001 году было аккредитовано более 500 человек, после чего число журналистов постоянно росло.

Первые семь пресс-конференций проходили в 14-м корпусе Кремля. В дальнейшем они были перенесены в Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Представители России и стран СНГ приняли участие в форуме «Современное состояние системы непрерывного педагогического образования и перспективы её интеграционного развития»
Представители России и стран СНГ приняли участие в форуме
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Участники проекта «Российский учитель за рубежом» обсудили креативные подходы к изучению русского языка как иностранного
Участники проекта «Российский учитель за рубежом» обсудили креативные
Екатерина Климова вышла в свет с возмужавшими сыновьями
Екатерина Климова вышла в свет с возмужавшими сыновьями
Ольга Бузова едко высказалась в адрес участника шоу «Дом-2»
Ольга Бузова едко высказалась в адрес участника шоу «Дом-2»
Гарик Харламов признался, что у него кризис среднего возраста
Гарик Харламов признался, что у него кризис среднего возраста
Леонид Агутин вспомнил последний разговор с Александром Градским
Леонид Агутин вспомнил последний разговор с Александром Градским
Максим Дрозд высказался о романе с Марией Порошиной
Максим Дрозд высказался о романе с Марией Порошиной
Тимур Батрутдинов удалился с сайта знакомств
Тимур Батрутдинов удалился с сайта знакомств
Исследование Сбера: иркутяне назвали главные качества хорошей мамы
Исследование Сбера: иркутяне назвали главные качества хорошей мамы
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
«Иркутский молоточник» Никита Лыткин покончил с собой в ангарской колонии
«Иркутский молоточник» Никита Лыткин покончил с собой в ангарской

Топ на сегодня

Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite

Еще по теме

Сегодня состоится большая пресс-конференция Владимира Путина
Песков рассказал об ожиданиях от пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина 2017: прямая трансляция – где смотреть
Путин перенес большую пресс-конференцию из-за убийства посла