Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря в очном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам. Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства», – сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь сообщил, что из-за ковидных ограничений лимит по числу представителей СМИ, которые будут присутствовать на пресс-конференции Путина, установлен в количестве 500 человек, их определит Кремль.

«Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи, 1100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию», – сообщил Дмитрий Песков.

«Мы будем сами выходить на журналистов», – уточнил он.

В этом году пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж.

Первую масштабную пресс-конференцию Владимир Путин провел в 2001 году и затем ежегодно встречался с журналистами в таком формате, за исключением того времени, когда был премьер-министром. На самую первую пресс-конференцию с главой государства в 2001 году было аккредитовано более 500 человек, после чего число журналистов постоянно росло.

Первые семь пресс-конференций проходили в 14-м корпусе Кремля. В дальнейшем они были перенесены в Центр международной торговли на Краснопресненской набережной.