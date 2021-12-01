Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Fall Guys для Xbox официально перенесли на 2022 год

Fall Guys для Xbox официально перенесли на 2022 год


Вокруг версий игры Fall Guys: Ultimate Knockout для приставок Xbox One и Xbox Series X | S разговоры ходят с начала этого года. В феврале 2021 года разработчики официально подтвердили, что планируют выпустить популярный многопользовательский проект на приставках Xbox. Тогда же они заявляли, что игра выйдет летом 2021 года. Летом релиза не произошло, после чего создатели Fall Guys дали более размытые сроки релиза на Xbox – «в будущем».

В итоге, в 2021 году игру Fall Guys: Ultimate Knockout на приставках Xbox One и Xbox Series X | S ждать не стоит. Компания Microsoft обновила в официальном блоге Xbox пост с анонсом игры проекта для приставок Xbox. Теперь указанная дата релиза Fall Guys: Ultimate Knockout на приставках Xbox One и Xbox Series X | S – это 2022 год. Разработчики отмечают, что выход Fall Guys: Ultimate Knockout на приставках Xbox – это «один из приоритетов в активном развитии игры».

Отметим, что в игре Fall Guys: Ultimate Knockout начался 6 сезон. Некоторые игроки предполагали, что версия проекта для приставок Xbox выйдет как раз к старту этого сезона.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Величайшие пары из фильмов по комиксам
Величайшие пары из фильмов по комиксам
Самые сильные персонажи «Властелина колец» и «Хоббита»
Самые сильные персонажи «Властелина колец» и «Хоббита»
13 впечатляющих вещей, сделанных детьми до 10 лет
13 впечатляющих вещей, сделанных детьми до 10 лет
Глава ФРС допустил более быстрое сворачивание стимулов
Глава ФРС допустил более быстрое сворачивание стимулов
Материнская компания биткоин-биржи Mercado Bitcoin привлекла $50,3 млн инвестиций
Материнская компания биткоин-биржи Mercado Bitcoin привлекла $50,3
Майнинговая компания GRIID станет публичной через слияние со SPAC
Майнинговая компания GRIID станет публичной через слияние со SPAC
20 крутых учителей, чьи придумки заставляют детей с удовольствием ходить на их уроки хоть каждый день
20 крутых учителей, чьи придумки заставляют детей с удовольствием
Два бесплатных DLC для новинки Game Pass — игры Evil Genius 2: World Domination
Два бесплатных DLC для новинки Game Pass — игры Evil Genius 2: World
36 новых достижений добавят в Dauntless с обновлением до Xbox Series X | S
36 новых достижений добавят в Dauntless с обновлением до Xbox Series
Анонсировано крупное DLC The Queen and the Sea для Dead Cells
Анонсировано крупное DLC The Queen and the Sea для Dead Cells
Fall Guys для Xbox официально перенесли на 2022 год
Fall Guys для Xbox официально перенесли на 2022 год
Тест-система из листьев шпината сыграет роль кровеносных сосудов мозга в испытаниях лекарственных нанопрепаратов
Тест-система из листьев шпината сыграет роль кровеносных сосудов

Топ на сегодня

Дети и внучка Аллы Пугачевой устроили в замке рок концерт
Дети и внучка Аллы Пугачевой устроили в замке рок концерт
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Открыт сверхгорячий газовый гигант, который готовится упасть на свою звезду
Открыт сверхгорячий газовый гигант, который готовится упасть на свою
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one

Еще по теме

Little Bug выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S в конце ноября
Сравнение графики в Elden Ring на Xbox Series X | S, Xbox One S и Xbox One X
Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox One
Почти 200 Гб потребуется S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на Xbox Series X | S