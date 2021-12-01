Fall Guys для Xbox официально перенесли на 2022 год





Вокруг версий игры Fall Guys: Ultimate Knockout для приставок Xbox One и Xbox Series X | S разговоры ходят с начала этого года. В феврале 2021 года разработчики официально подтвердили, что планируют выпустить популярный многопользовательский проект на приставках Xbox. Тогда же они заявляли, что игра выйдет летом 2021 года. Летом релиза не произошло, после чего создатели Fall Guys дали более размытые сроки релиза на Xbox – «в будущем».

В итоге, в 2021 году игру Fall Guys: Ultimate Knockout на приставках Xbox One и Xbox Series X | S ждать не стоит. Компания Microsoft обновила в официальном блоге Xbox пост с анонсом игры проекта для приставок Xbox. Теперь указанная дата релиза Fall Guys: Ultimate Knockout на приставках Xbox One и Xbox Series X | S – это 2022 год. Разработчики отмечают, что выход Fall Guys: Ultimate Knockout на приставках Xbox – это «один из приоритетов в активном развитии игры».

Отметим, что в игре Fall Guys: Ultimate Knockout начался 6 сезон. Некоторые игроки предполагали, что версия проекта для приставок Xbox выйдет как раз к старту этого сезона.

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