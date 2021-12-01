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ФБР изъяло более 39 ВТС с кошелька россиянина, связанного с REvil

ФБР изъяло более 39 ВТС с кошелька россиянина, связанного с REvil


В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) США конфисковало около $2,3 млн в криптовалюте, полученных в результате хакерских атак группировки REvil (также известная как Sodinokibi).


Согласно судебным документам, 3 августа 2021 года ФБР изъяло 39,89138522 ВТС с криптовалютного кошелька Exodus. Как ведомство получило к нему доступ, не сообщается. Известно, что он находится "на хранении и под управлением" Далласского отделения ФБР.


На кошельке содержался выкуп, полученный REvil, а сам он связан с жителем РФ Александром Сикериным, утверждают правоохранители. По предварительным данным, он находится в Санкт-Петербурге.


Издание Bleeping Computer отмечает, что Сикерин может быть хакером, известным под псевдонимом Lalartu. Он являлся известным аффилированным лицом с группировками GandCrab и REvil.


Напомним, в июне ФБР США вернуло большую часть выкупа в биткоине, выплаченного хакерам DarkSide после атаки на оператора американского трубопровода Colonial Pipeline. Тогда также не сообщалось, как именно ведомство получило доступ к кошельку.


CEO Blockstream Адам Бэк указал, что, скорее всего, ФБР просто запросило доступ к кошельку у провайдера или хостинговой компании и речь не идет о взломе.


На фоне усилившихся атак вымогательского ПО власти США заявили, что будут бороться с использованием криптовалют операторами шифровальщиков, отслеживая выплачиваемые жертвами атак выкупы.


В ноябре американские власти ввели санкции в отношении россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского, которых обвинили в сотрудничестве с группировкой REvil.


Васинского арестовали в Польше и изъяли у него биткоины на сумму $6,1 млн. Полянина ФБР объявила в розыск.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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