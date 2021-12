Fidelity Investments запустила спотовый биткоин-ЕTF в Канаде

Fidelity Investments получила одобрение регуляторов на запуск в Канаде спотового биткоин-ETF.

SEMI-SHOCK: Fidelity launching a spot bitcoin ETF in Canada this week. Didn't know about this. Will easily be the biggest asset manager to date with a bitcoin ETF. pic.twitter.com/H2XJRBY3O6

17 ноября управляющая активами на $11,1 трлн получила одобрение на работу в Канаде в качестве биткоин-кастодиана.

По словам аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, событие ставит SEC в «неловкое положение». Одному из крупнейших игроков в индустрии из-за позиции регулятора ничего не оставалось, кроме как запустить продукт в соседней стране, пояснил он.

This should be embarrassing for the SEC that one of America's biggest, most storied names in investing is forced to go up North to serve its clients. But it prob won't matter.