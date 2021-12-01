Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гарик Харламов признался, что у него кризис среднего возраста

Гарик Харламов признался, что у него кризис среднего возраста
Артист Гарик Харламов высказался о пьяном скандале с Димой Биланом. Шоумен решил публично посмеяться над ситуацией, в которую попал Дима Билан. В минувшие выходные певец снова вышел на сцену в нетрезвом виде. Билан сам признался, что напился перед выступлением на частном корпоративе в Казахстане. Ему было очень стыдно и он, еще не протрезвев, пытался оправдаться перед поклонниками. Дима рассказал, что выпил из-за выгорания и отсутствия полноценного отдыха — перед этим концертом он не спал трое суток. Харламов поддержал Билана, признавшись, что тоже иногда не контролирует количество выпитого спиртного. Он предположил, что у них одна и та же проблема — кризис среднего возраста.
Гарик Харламов «Без обид только. Мне уже самому в феврале 41 на нос прилетит. Кризис среднего возраста. Все будет хорошо! Я сам напиваюсь тоже иногда», — написал Харламов в Инстаграме. Извиняться Гарику было за что: он опубликовал то самое видео, которое Билан записал пьяным, и смонтировал его с архивными кадрами — словами Бориса Ельцина об отставке. Многим такой юмор оказался не по душе. Стас Пьеха, который прошел сложный путь борьбы с зависимостью, осудил Харламова: «Зачем, друже? Это боль!». Звезды, кстати, по-разному отреагировали на скандальное поведение Билана. Ольга Бузова, например, не понимает, почему кто-то вообще осуждает певца. Кстати, ей в прошлом тоже приписывали проблемы с алкоголем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Представители России и стран СНГ приняли участие в форуме «Современное состояние системы непрерывного педагогического образования и перспективы её интеграционного развития»
Представители России и стран СНГ приняли участие в форуме
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Участники проекта «Российский учитель за рубежом» обсудили креативные подходы к изучению русского языка как иностранного
Участники проекта «Российский учитель за рубежом» обсудили креативные
Екатерина Климова вышла в свет с возмужавшими сыновьями
Екатерина Климова вышла в свет с возмужавшими сыновьями
Ольга Бузова едко высказалась в адрес участника шоу «Дом-2»
Ольга Бузова едко высказалась в адрес участника шоу «Дом-2»
Гарик Харламов признался, что у него кризис среднего возраста
Гарик Харламов признался, что у него кризис среднего возраста
Леонид Агутин вспомнил последний разговор с Александром Градским
Леонид Агутин вспомнил последний разговор с Александром Градским
Максим Дрозд высказался о романе с Марией Порошиной
Максим Дрозд высказался о романе с Марией Порошиной
Тимур Батрутдинов удалился с сайта знакомств
Тимур Батрутдинов удалился с сайта знакомств
Исследование Сбера: иркутяне назвали главные качества хорошей мамы
Исследование Сбера: иркутяне назвали главные качества хорошей мамы
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
«Иркутский молоточник» Никита Лыткин покончил с собой в ангарской колонии
«Иркутский молоточник» Никита Лыткин покончил с собой в ангарской

Топ на сегодня

Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite

Еще по теме

Мимими дня: Кристина Асмус опубликовала видео со своим мужем Гариком Харламовым
Гарик Харламов озвучил приложение «Яндекс.Навигатор»
Ксения Собчак высказалась о скандале с Димой Биланом
Харламов перепутал себя с Мэтом Дэймоном