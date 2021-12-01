Гарик Харламов признался, что у него кризис среднего возраста

Артист Гарик Харламов высказался о пьяном скандале с Димой Биланом. Шоумен решил публично посмеяться над ситуацией, в которую попал Дима Билан. В минувшие выходные певец снова вышел на сцену в нетрезвом виде. Билан сам признался, что напился перед выступлением на частном корпоративе в Казахстане. Ему было очень стыдно и он, еще не протрезвев, пытался оправдаться перед поклонниками. Дима рассказал, что выпил из-за выгорания и отсутствия полноценного отдыха — перед этим концертом он не спал трое суток. Харламов поддержал Билана, признавшись, что тоже иногда не контролирует количество выпитого спиртного. Он предположил, что у них одна и та же проблема — кризис среднего возраста.Гарик Харламов «Без обид только. Мне уже самому в феврале 41 на нос прилетит. Кризис среднего возраста. Все будет хорошо! Я сам напиваюсь тоже иногда», — написал Харламов в Инстаграме. Извиняться Гарику было за что: он опубликовал то самое видео, которое Билан записал пьяным, и смонтировал его с архивными кадрами — словами Бориса Ельцина об отставке. Многим такой юмор оказался не по душе. Стас Пьеха, который прошел сложный путь борьбы с зависимостью, осудил Харламова: «Зачем, друже? Это боль!». Звезды, кстати, по-разному отреагировали на скандальное поведение Билана. Ольга Бузова, например, не понимает, почему кто-то вообще осуждает певца. Кстати, ей в прошлом тоже приписывали проблемы с алкоголем.